“No me importa mucho”: La respuesta de Repenning luego de que “JC” Rodríguez lo tratara de “sin talento”

El periodista de Canal 13, José Luis Repenning, respondió a unas polémicas declaraciones del animador de Chilevisión, Julio César Rodríguez, quien lanzó un fuerte dardo en contra del conductor de “Tu Día”.

En concreto, y mediante su programa en Radio Bíobío, “JC” indicó que el matinal que conduce junto a Andrea Arístegui, “Contigo en la mañana”, volvería a ganar en el mes de abril.

“Este mes vamos a ganar de nuevo, a pesar de que el matinal del sin talento viene segundo… Dejó a Mega tercero. Sí, el matinal del ‘repite lo que le dicen por la muela”, comentó, haciendo referencia a Repenning, que conduce el matinal de Canal 13, “Tu Día”.

Tras el revuelo que generaron estos dichos, el programa “Que te lo digo” abordó al comunicador de la exseñal católica y le preguntaron por el tema.

“Me extrañó, no sé por qué lo habrá dicho. Me he topado con él como tres veces, lo he saludado y todo muy cordial. No sé qué pueda tener en contra mío”, comenzó diciendo “Repe”.

A la vez, mencionó que “pero no me importa mucho. Yo creo que estaba muy ofuscado, en un estado muy complicado y eso lo llevó, a lo mejor, a decir cosas”.

“Es raro, porque si conocieran bien mi carrera, se darían cuenta que he hecho muchas cosas. Pero da lo mismo, si él encuentra que yo no tengo talento, está bien, él lo puede pensar, nadie es monedita de oro”, agregó.

Por último, concluyó que “lo feo fue que lo dijera al aire, en un contexto de que él estaba enojado por otras cosas. No sé si estará enojado conmigo por algo, porque yo no lo conozco mayormente”.