Exministros de Salud y Colegio Médico se suman a demanda de más recursos para hospitales

Los exministros de Salud, Helia Molina, Enrique Paris y Álvaro Erazo, junto al Colegio Médico, emplazaron este viernes al Ministerio de Hacienda para que libere recursos que permitan asegurar el funcionamiento de los hospitales durante lo que queda de año, dada la grave crisis financiera que atraviesan los centros de salud en todo el país.



Al respecto, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaria Arriagada, declaró que “hoy estamos preocupados por lo que es el Presupuesto 2025, sin embargo, esa discusión se ha cruzado con el déficit presupuestario que enfrentan todos los hospitales del país y que nos hace llegar a un fin de año muy complejo”.



“Creemos que esta forma de asignar el Presupuesto está estructuralmente desacoplada con las necesidades de la población que pasan por patologías, por edad, por condiciones, por elementos de terapia y un encarecimiento en general de la salud, que hoy esta forma de asignar el Presupuesto no se hace cargo”, enfatizó.



En tanto, Molina afirmó que el Presupuesto 2025 “no da cuenta del déficit que hay hoy día de plata en un número importante de hospitales (…) no quiere decir que estemos desconociendo que pueden haber problemas de gestión pero la mayoría es falta real de recursos, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor”.



En ese sentido, añadió que si bien es el Ministerio de Hacienda el que decide, “creo que políticamente, humanamente y éticamente donde hay que poner recursos sin duda con mayor preferencia es en salud”.



Por su parte, Paris aseguró que la propuesta del Colegio Médico es “un plan bien pensado y meditado para contribuir a disminuir las listas de espera, sabemos que no se van a terminar nunca, pero hay mucha gente que está sufriendo”.



“Lo que aquí se propone desde el punto de vista económico lo aprobamos y también me parece que este consejo de seguimiento que va a permitir supervisar el uso de estos recursos, me parece una muy buena iniciativa, la salud es un tema de Estado”, agregó Paris.