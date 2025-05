Candidata del Partido Social Cristiano lamentó que no se concretara una primaria dentro del sector

La diputada y candidata presidencial del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, lamentó que no se concretara una primaria al interior del sector.



En conversación con Radio Cooperativa, Muñoz dijo que “desde un inicio dijimos que íbamos a llevar una candidatura presidencial. Lo que sí he dicho en varias oportunidades que lamento que no se haya podido concretar una primaria dentro del sector, que evidentemente para mí es un error, pero el escenario ya está así, lo que nos queda es seguir avanzando firmes”.



La candidata recalcó que “yo voy hasta la papeleta, esa es la determinación que personalmente yo he tomado, mi partido ya lo había anunciado, tengo todo el ánimo de recorrer mi país (…) en el fondo lo que quiero transmitir es que esto va en serio”.



“No sabemos qué va a pasar en noviembre, pero yo sí estoy disponible para apoyar al candidato del sector que cruce la segunda vuelta. Obviamente va a haber un diálogo previo, hay puntos que para mí son importante conversarlos, pero yo sí estoy disponible a apoyar al que pase del sector”, indicó.



Asimismo, la parlamentaria comentó que “los partidos políticos no pueden ser confesionales, pero nuestros principios y valores del cristianismo claro que están dentro de nuestro partido (…) yo he sido muy transparente en defender mi fe, porque tengo todo el derecho”.



“Hay temas fundamentales que he votado en el Congreso abiertamente en contra, como por ejemplo el aborto libre, la ideología de género, entonces en esa línea yo también tengo la disposición de presentar mensajes para allá, pero siempre evaluando lo que será el futuro Congreso”, añadió.



Muñoz también manifestó que “sabemos que la seguridad y el orden es la prioridad número uno (…) también está la defensa de la vida y la familia, la educación es también muy medular”.