Aprueban proyecto para rebautizar el Golfo de México como Golfo de América

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para rebautizar el Golfo de México como Golfo de América, legislando así sobre una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump lanzó al regresar a la Casa Blanca, pese a la reticencia inicial de algunos republicanos.



El texto, promovido por una de las más estrechas seguidoras de Trump, Marjorie Taylor Greene, será analizado ahora en el Senado -que cuenta también con mayoría republicana- y establece que en un plazo de seis meses desde su promulgación todas las agencias federales deben actualizar sus mapas y documentos.



A pesar de algunas críticas iniciales entre las propias filas del Partido Republicano, finalmente tan solo un representante, Don Bacon, no ha apoyado una medida que ha contado con 211 votos a favor y 206 en contra.



Si bien para Greene se trata de “una de las cosas más importantes” que se pueden hacer en el Congreso, los demócratas han calificado la iniciativa como una pérdida de tiempo y del dinero de los estadounidenses. “Puede ser el proyecto de ley más tonto presentado”, dijo la representante Mary Gay Scanlon, recogió la CNN.



La Oficina de Presupuestos del Congreso estima que esta actualización de mapas y documentación en las agencias federales costaría alrededor de unos 500.000 dólares. Sin embargo, los demócratas adviritieron que serían escuelas, bibliotecas y gobiernos locales quienes asumirían los costes en sus materiales.



El interés de Trump por este cambio de nombre ha llegado hasta tal punto que la Casa Blanca ha vetado el acceso a los reporteros de Associated Press hasta que no se refiera al citado accidente geográfico como golfo de América. Unas restricciones que un juez federal ha dejado sin efecto.



Este golfo no sería el único al que Trump quiere renombrar. Según la prensa estadounidense, pretender hacer lo mismo con el golfo Pérsico y pasar a denominarlo golfo de Arabia. Una idea que podría incluso lanzar en su próxima gira por Oriente Próximo que le llevará hasta Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.