Colina inaugura Parque Claudio Arrau, uno de los proyectos de mayor inversión del Gobierno de Santiago en la comuna

“Este parque mejora la calidad de vida de varios barrios de Colina y se transforma en una extensión del hogar para muchas familias, con espacios para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario. Es el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el municipio y la comunidad, y entrega a la comuna un espacio verde y seguro”.

Con estas palabras, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, se refirió a la inauguración del Parque Claudio Arrau, iniciativa desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de Santiago y la Municipalidad de Colina, que suma un nuevo y emblemático espacio público de alto estándar para la comuna.

Con esta inauguración Colina incorpora un espacio orientado a la recreación, el deporte y la vida comunitaria. La iniciativa corresponde al segundo proyecto de mayor inversión en la cartera comunal del Gobierno de Santiago, solo superado por el recientemente inaugurado Cesfam La Reina.

El proyecto contempló una inversión superior a los $4.100 millones, financiados por el Gobierno de Santiago, lo que permitió consolidar este espacio como un parque comunal integral, incorporando áreas verdes, equipamiento urbano y zonas especializadas para distintos usos.

En total, la intervención consideró más de 34 mil metros cuadrados, distribuidos en superficies para equipamiento deportivo y recreativo, áreas de recreación lúdica, corredores peatonales, zonas de servicio y un área administrativa, fortaleciendo el acceso de la comunidad a espacios públicos de calidad.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó que “este es un día muy feliz para Colina y para toda la Región Metropolitana, porque estamos recuperando la ciudad para las personas y transformando espacios de abandono en lugares verdes y seguros para las familias. Este parque es mucho más que una inversión de más de $4.500 millones: es una inversión en dignidad y calidad de vida. Por eso el Gobierno de Santiago nivela hacia arriba, poniendo más donde hay menos, y hoy Colina vive cifras récord de inversión que demuestran que el mundo rural se merece espacios públicos de alto estándar”.

Entre sus principales características destacan:

– 803 mobiliarios urbanos, incluyendo bancas, escaños, basureros y dispensadores para mascotas.

– 35 juegos infantiles y 14 juegos deportivos, promoviendo la actividad física y el uso familiar del espacio.

– 233 nuevas luminarias y 9 cámaras de vigilancia, reforzando la seguridad del parque.

– Más de 24 mil especies vegetales, entre árboles, arbustos y plantas menores, fortaleciendo el entorno ambiental y el ornato urbano.