Colo Colo batalló en el Maracaná pero no pudo ante Fluminense: Revisa el análisis de Almirón y Vidal tras la derrota

Un aguerrido Colo Colo no logró aprovechar su reacción en el primer tiempo, y sufrió con la intervención del VAR, perdiendo este martes en el Estadio Maracaná por 2 a 1 ante Fluminense, el vigente campeón de la Copa Libertadores.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los albos, pues a los 5′ minutos caería la apertura de la cuenta a favor del dueño de casa, cuando Marquinhos recibió el balón en la banda derecha, se fue acomodando para la zurda y sacó un disparo ajustado al palo, dejando sin opciones a Brayan Cortés.

Sin embargo, el cuadro nacional poco a poco se fue metiendo en el partido, hasta lograr la igualdad a los 19′. Leonardo Gil sirvió un centro desde el tiro de esquina, el cual aprovechó de muy buena manera Guillermo Paiva, que se sacó a su marcador, se elevó en el aire y con un potente cabezazo batió al arquero Fábio.

Posteriormente, en el arranque del complemento, el cuadro tricolor retomaría el control de las acciones, hasta encontrarse con la esquiva segunda anotación a los 52′ por medio de Germán Cano, quien le ganó la espalda a Óscar Opazo y metió el frentazo para colocar el 2-1.

Con más garra que juego asociado, Colo Colo se mantuvo con vida en el encuentro, resistiendo los embates del rival, y parecía que sus esfuerzos se verían recompensados a los 74′, con la paridad de Cristián Zavala, pero finalmente y con la ayuda del VAR, el árbitro anuló el gol por mano de Paiva en el armado de la jugada.

Y todo se terminó derrumbando para los pupilos de Jorge Almirón en el 81′. con la expulsión por doble amarilla de Erick Wiemberg, sentenciando así una caída que dejó al equipo popular en segundo lugar con tres unidades, a la espera de lo que pase este miércoles entre Cerro Porteño y Alianza Lima.

Por su parte, tras el partido, el técnico del Cacique, Jorge Almirón, abordó el desempeño de sus jugadores, y realizó un reclamo por el gol anulado. “Tomamos riesgo y uno tiene que entender que es el campeón (Fluminense), están en su cancha. La jugada la vi en el VAR y me pareció dudosa. Es el precio que hay que pagar. Felicitar a mis jugadores, jugar acá no es fácil. Me siento representado por cómo jugaron. Tuvimos el gol hasta en la última jugada”, indicó.

“Colo Colo es un equipo grande, hoy jugó con jerarquía, jugar mano a mano. Hacíamos que se equivocaran por la presión. Te genera un desgaste. Faltó un poco en el primer tiempo tenerla un poco más. Acomodamos y el equipo hizo un gran segundo tiempo. (…) Merecíamos el empate. Hicimos un gol a mi manera de ver válido. Es importante siempre el resultado, de esta manera creo que es el camino. Hay margen para mejorar”, añadió.

Asimismo, el volante albo, Arturo Vidal, se refirió al cotejo, y manifestó que “nunca es bueno perder, pero hoy hicimos un partido muy bueno, mucho mejor que como con Cerro Porteño. Vinimos a jugar contra el último campeón de la Libertadores y mostramos personalidad”.

“Nos vamos contentos porque el equipo cada vez se ve mejor, es un equipo copero. Dejaremos la vida en los próximos partidos y este Colo Colo va a dar mucho de qué hablar”, sostuvo.

Además, mencionó que “partido que pasa me voy sintiendo mejor, no he tenido ningún problema. Con Cerro no jugué muy bien, pero físicamente me sentí bien. Hoy se notó, corrí mucho, cada vez me voy sintiendo mejor. Espero que el próximo partido sea mejor y el cuarto sea el Arturo Vidal que todos conocen”.