Comisión de Ética aplicó sanción máxima a diputados Pérez (RD) y Mellado (RN)

La Comisión de Ética de la Cámara Baja sancionó a la diputada Catalina Pérez (RD) y al diputado Miguel Mellado (RN). Ambos parlamentarios recibieron censura y una multa del 15% de su dieta parlamentaria.



Pérez fue acusada de tráfico de influencias en el marco del denominado Caso Convenios, tras la transferencia directa entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, donde se vieron involucrados su exjefe de gabinete, el exseremi Carlos Contreras, y su expareja Daniel Andrade.



Por su parte, Mellado fue acusado por haber grabado y difundido un audio del Presidente Gabriel Boric, tras una reunión que sostuvo con parlamentarios de la Macrozona Sur en Cerro Castillo. A esto suma, el haber mentido a la opinión pública, ya que el parlamentario indicó que él no había difundido el audio.



El presidente de la comisión, Nelson Venegas (PS), sostuvo que “en el caso del diputado Mellado, presentó una defensa y en la propia defensa reconoce que su actuar habría sido indebido y solicita las disculpas, reconociendo que ha pasado a llevar las conductas éticas que nos debemos”.



“En el caso de diputada Pérez, ella no procedió a contestar, entonces se entiende el haber actuado en rebeldía y se estima que efectivamente habrían ciertas contravenciones a normas éticas que tenemos que tener”, detalló el legislador.



En ese sentido, puntualizó que “nosotros no son somos una comisión jurídica, es una comisión de ética” y agregó que “ellos van a tener un trámite judicial, donde todos somos iguales ante la ley”.