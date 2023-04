Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó en general proyecto que eleva el salario mínimo a $500 mil

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que eleva de forma progresiva el sueldo mínimo hasta llegar a un monto de $500 mil en julio de 2024.

La mesa respaldó la iniciativa por unanimidad -con 13 votos a favor- y ahora comenzará la discusión en particular.



Originalmente, la idea era elevar el salario base a de $441 mil a $440 mil antes del 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador. Sin embargo, la proximidad de la fecha vuelve compleja dicha posibilidad.



Además, la norma propone aumentar el monto a $470 mil en septiembre de este año y a $500 mil en julio de 2024.



La propuesta también contempla elevar el universo de beneficiarios de la Asignación Familiar y Maternal, así como la extensión del Ingreso Mínimo Garantizado y del Subsidio Temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).



La tramitación estuvo trabada debido a que en la oposición exigieron un acuerdo con las Mipymes, mostrándose en contra de la fórmula del Gobierno que comenzaba cubriendo el 50% del alza, para ir disminuyendo el subsidio de manera paulatina.



Tras la votación en la comisión, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que “la oposición puso a disposición sus votos, señalando que requería previamente que hubiese algún tipo de acuerdo con las pymes. A ese respecto queremos señalar que nunca ha estado en cuestión el apoyar a las pymes. No es contradictorio subir el salario mínimo y apoyar a las pymes, y como gobierno lo hemos hecho con profunda convicción desde el año pasado con un subsidio”.



“Creemos que no es bueno que se entorpezca, que se tramite más de lo necesario un proyecto de ley que tantas familias están esperando y lamentamos que la derecha no estuvieran disponible para avanzar en ese sentido”, sentenció.