Cómo optimizar espacios con una cama 1.5 plazas

Vivir en un departamento o en una pieza de tamaño moderado obliga a tomar decisiones milimétricas, y el mueble que más pesa en esa ecuación es siempre la cama. Una cama 1.5 plazas aparece como esa respuesta intermedia que pocos consideran al principio, pero que termina ordenando la habitación entera.

Cuando una cama individual queda chica y una de dos plazas se come la pieza, este formato resuelve el dilema. Ofrece superficie real para moverse durante la noche, te deja sitio para un escritorio funcional, un velador con cajones y paso libre hacia el clóset.

Hablamos de unos 105 x 190 cm o 105 x 200 cm, dependiendo del modelo. Son aproximadamente quince centímetros más de ancho que una individual: suficiente para girar durante la noche sin sentir que estás al borde, manteniendo intactos los pasillos de circulación que hacen habitable un cuarto pequeño.

Encaja con estudiantes que necesitan que su pieza también funcione como zona de estudio, con adolescentes que ya quedaron grandes para su cama de infancia y con jóvenes adultos que viven solos en departamentos compactos. Quien duerme acompañado ocasionalmente también la valora, porque acomoda a dos personas en situaciones puntuales sin imponer un mueble matrimonial todo el año.

Su ancho contenido evita ese efecto saturado que producen las camas matrimoniales en cuartos pequeños. Al dejar más muros libres, la vista respira, la habitación se siente más larga y queda margen para colgar un cuadro, una repisa o un espejo que aporte profundidad sin recargar el ambiente.

Toma la huincha y revisa el largo, el ancho y la altura disponibles, incluyendo el espacio que necesitas a los costados para abrir cajones del velador o de la propia base. La altura del colchón también pesa: una base alta más un colchón grueso pueden volverla incómoda para meterse cada noche si la pieza tiene cielo bajo.

Hoy existen variantes pensadas específicamente para piezas donde cada centímetro cuenta, y entender qué hace cada una facilita elegir según tu rutina real.

Antes de pasar por caja, es importante también tener claro qué quieres ganar con el cambio. Estas claves te orientan según tu situación:

Elegir bien la cama es definir cómo se va a sentir el dormitorio cada mañana al despertar y cada noche al cerrar el día. Una cama 1.5 plazas resuelve la ecuación complicada entre descanso y metros disponibles, y deja la pieza lista para todo lo demás: estudiar, recibir, leer, ordenar la ropa sin tropezar.