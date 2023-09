“Cómo pueden ser así”: El profundo descargo de Naya Fácil por sus examigos que le deben dinero

Un potente desahogo fue el que realizó en sus redes sociales la reconocida influencer Naya Fácil, quien se descargó duramente en contra de sus examigos, debido a que le deben dinero desde hace un tiempo.

A través de una serie de mensajes en sus historias de Instagram, la joven expresó su molestia al abordar en profundidad esta polémica situación

“Trato de no tener odio en mi corazón y no ser rencorosa, pero me da tanta rabia que me vieran la cara. Yo fui tan de pana con estas personas llamadas amigos. Les pagaba tantas cosas y ahora llevo años cobrando la plata que les presté y no la devuelven, cómo pueden ser así”, manifestó de entrada.

En la misma línea, señaló que “yo fui una amiga terrible bacán, les di ayuda cuando nadie más los ayudaba porque todos sabían como eran, aún así los ayudé. Mínimo debería recibir devuelta lo que es mío”.

Además, y en una publicación que acompañó con capturas de pantalla de un chat de WhatsApp, indicó que “uno tiene que andar casi rogando por lo que es de uno (…) me vieron la cara, pero uno confía en una amistad de cuatro años que terminó siendo una farsa”.

“Gracias a Dios me alejé de esa gente pobre y mediocre, porque yo también fui pobre, pero siempre con la mente de salir adelante y buscármela. Pero estos locos vivirán siempre en su miseria, así como van actuando en la vida, no llegarán a ningún lado”, añadió.

Asimismo, dejó en claro que pese a estar agradecida de atravesar una buena situación económica, no desistirá en su intento de recuperar el dinero.

“Yo me alejé de todos porque me di cuenta la clase de gente que eran, porque ellos jamás se alejaron de mí y todos saben eso. Cuando yo me empecé a encerrar en mi casa tenía el WhatsApp lleno de (mensajes de) ellos hablándome para carretear”, puntualizó.

Por último, concluyó recomendándole a sus seguidores que “jamás mezclen la amistad con el ‘biyuyo’, ni siquiera aunque les lloren, se los digo por experiencia pobre, porque después ustedes terminarán siendo los malos”.