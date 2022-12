Conaf confirmó que 3 incendios forestales fueron por mal estado del tendido eléctrico

El director ejecutivo de Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, informó que tres de los últimos incendios forestales que han afectado al país se produjeron por culpa del mal estado del tendido eléctrico.



Se trata de los siniestros de Rapilermo, en la comuna de Pencahue, Región del Maule; el de Altos de Popeta, en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, y el de La Cabaña, comuna de Lolol, Región de O’Higgins.



Los antecedentes de estos hechos fueron entregados por Little y el gerente de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf, Pablo Lobos, al Ministerio Público que apoya en la investigación de estos incendios.



Little señaló que “la claridad está, en este caso son incendios por negligencia, son incendios que fueron provocados por tendidos eléctricos que no están bien mantenidos, principalmente, aquí una responsabilidad que hay que esclarecer, quiénes son los responsables de tener los tendidos eléctricos evidentemente son las empresas que entregan la energía”.



Lobos, a su vez, se refirió al siniestro de Curacautín, Región de La Araucanía, indicando que el fuego ya ha consumido 1.500 hectáreas.



Agregó que “el día de ayer nos tuvimos que concentrar en la protección de casas, había una amenaza inminente a más de 11 casas, hubo gente atrapada el día de ayer por la rapidez, con que el incendio avanzó y con las medidas nulas preventivas y mitigatorias que tenían en el sector: había solo un camino de acceso, el mismo camino para salir, y la gente quedó atrapada por lo tanto tuvimos que desviar todos los recursos humanos y materiales para poder proteger y evacuar a la gente”.



Recalcó que “es un incendio complejo, un incendio topográfico por las condiciones climáticas del día de hoy lamentablemente creemos que se puede complejizar bastante el incendio, una columna convectiva que puede eventualmente presentar un incendio con un comportamiento bastante extremo, estamos trabajando estamos atacando a esta hora que hay una pequeña ventana de temperaturas un poco más bajas a hacer lo que podamos dentro de la mañana”.