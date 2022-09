Concejal Sebastián Keitel debió disculparse por ofensivo meme en contra de exministra Siches

Sebastián Keitel Rondón, concejal por la comuna de Colina, Región Metropolitana, debió pedir perdón a raíz de la publicación de un meme en sus redes sociales, donde se burlaba ofensivamente de la exministra del Interior, Izkia Siches.



El hijo del diputado del mismo nombre, compartió a través de su cuenta de Facebook una imagen en la que aparece la exjefa de gabinete, junto al texto “busco trabajo puertas adentro, tengo conocimientos de enfermería”, haciendo alusión a la salida de Siches de la cartera de Interior.



La publicación causó un repudio generalizado, lo que obligó al edil a pedir las disculpas correspondientes. “Sí, efectivamente me equivoqué con el ‘meme’. Lo subí a mis rrss y lo borré al instante pero se me olvidó bajarlo de Facebook”, explicó.



“Reconozco el error y pido las disculpas correspondientes a quien se haya sentido atacado (discriminado). Valoro a todas las personas sin importar su raza, género, edad, profesión, orientación, sexual, etc, por lo que vuelvo a asumir mi error y pedir las disculpas correspondientes”, expresó Keitel.



De todas maneras, señaló que “repudio totalmente las reacciones de algunos, en especial las que me amenazan de muerte a mi y a mi familia. El error fue mío y no de ellos”.



Una de las personas que condenó lo publicado por Keitel fue Luz Vidal, subsecretaria de la Mujer, quien sostuvo: “Llevo, con orgullo y honra, más de 15 años como trabajadora de casa particular en el cuerpo. Una labor digna con la que muchas mujeres del país han sacado adelante a sus familias, concejal Keitel. Avancemos hacia una sociedad sin discursos misóginos, clasistas y discriminadores”.



“Mis agradecimientos y respeto a quien fue la primera Ministra del Interior del país, @izkia, y a todas y todos l@s ministr@s que hoy cerraron el ciclo. Creo en una sociedad más justa y desde el @MinMujeryEG seguiremos trabajando por todas las mujeres del país. Chaltumay”, sentenció.