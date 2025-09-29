Copiapó: Fiscalía, PDI y Carabineros indagan hallazgo de cadáver calcinado

Un equipo multidisciplinario confirmado por la Fiscalía de Atacama, la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó y Labocar de Carabineros, están realizando diligencias investigativas luego del hallazgo de un cuerpo calcinado en el sector de Paipote, en Copiapó.



Los antecedentes preliminares que se manejan de este hecho los aportó la fiscal Paula Barrueto, quien indicó que luego del hallazgo se coordinó la presencia en el lugar de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó para indagar las circunstancias del fallecimiento y determinar los momentos previos al deceso de esta persona de quien se desconoce su identidad, existiendo un posible antecedente respecto que está siendo indagado.



De la misma manera la fiscal agregó que solicitó la concurrencia de personal de Labocar de Carabineros y sus peritos capacitados para indagar incendios dada las características de este hecho.



“Con la función investigativa de ambas policías la Fiscalía buscará esclarecer lo ocurrido y determinar si en estos hechos hubo intervención de terceras personas o bien si el inicio del fuego surgió de manera accidental. Todo lo cual, por ahora, está siendo indagado”, dijo Barrueto.



Por su parte, el subprefecto Marcelo González, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, señaló que “se concurrió tras coordinación con la Fiscalía, a un sector en la localidad de Paipote para realizar diligencias en virtud a un hallazgo de cadáver. Las diligencias investigativas realizadas en el sitio de suceso permitieron establecer que el cuerpo se encontraba reducido y calcinado”.



Agregó que “las indagatorias continúan en desarrollo con el objetivo de establecer la identidad de la víctima, además se está a la espera de la autopsia a cargo del Servicio Médico Legal. Con esos antecedentes, se continuará el trabajo policial enfocado en establecer la dinámica del hecho”.