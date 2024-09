Corte de Apelaciones de Santiago mantiene prisión preventiva para Hermosilla y Villalobos

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este jueves la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, luego de rechazar los recursos presentados por ambas defensas, en el marco del Caso Audios.



La decisión de mantener la medida se produce luego de los argumentos presentados por las defensas de ambos acusados, quienes habían solicitado la revocación de la prisión preventiva.



La defensa de Hermosilla sostuvo que no hay evidencia que demuestre su conocimiento sobre posibles pagos de Villalobos a funcionarios públicos ni sobre el origen ilícito de los fondos que recibió la empresa Factop, dirigida por los hermanos Sauer.



En cuanto a Villalobos, su defensa pidió que se le concediera arresto domiciliario total, alegando que la prisión preventiva es innecesaria y que su clienta no representa un riesgo ni para la sociedad ni para el proceso judicial.



Además, cuestionaron las condiciones del centro de detención de San Miguel, comparándolas de manera desfavorable con las de otros establecimientos penitenciarios masculinos, como el de Capitán Yáber.



El tribunal de alzada también abordó las alegaciones de discriminación hacia Villalobos, indicando que los problemas señalados provienen del sistema carcelario y no de la decisión judicial.



El 27 de agosto pasado, la magistrada Mariana Leyton, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dictó la medida cautelar más gravosa para ambos imputados.