Coté López defiende a Luis Jiménez por acusaciones de infidelidad: “No voy a permitir que dañen su imagen”

Con molestia reaccionó este viernes en sus redes sociales la modelo y empresaria, Coté López, que mediante sus historias de Instagram, defendió a su expareja, Luis Jiménez, ante los rumores de una supuesta infidelidad por parte del “Mago”.

A través de una publicación, López decidió referirse a la polémica especulación, la cual surgió después de que la pareja anunciara su separación de “mutuo acuerdo”, y de que una mujer, identificada como “Javi”, le confesara a Cecilia Gutiérrez que supuestamente tuvo una relación con el exfutbolista, mientras este último todavía mantenía su matrimonio con la también influencer.

“Confío 100% en Luis, no puedo creer que haya gente que se deje llevar por una persona que se consiguió un número y no ha dejado de hostigar desde entonces. Con mi conocimiento, no entraré a menospreciar porque no es mi estilo”, manifestó López.

En la misma línea, subrayó que “lo único que pedí es respeto por mi familia, tengo hijos grandes”.

“Hoy se metieron con una de las personas que más amo en la vida y no voy a permitir que dañen su imagen porque Luis es el hombre, papá y persona más maravillosa que he conocido y no permitiré que mi familia se preste para este circo”, sentenció.