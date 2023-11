“Creciente tendencia criminal”: Embajada de EEUU alertan a sus compatriotas por Viña y Valparaíso

La embajada de Estados Unidos en Chile emitió este jueves una alerta a sus compatriotas, donde advierten de peligrosidad en Viña del Mar y Valparaíso.

“La Embajada de los Estados Unidos en Santiago informa a los ciudadanos estadounidenses sobre una creciente tendencia criminal en el área de Valparaíso y Viña Del Mar“, indicaron.

La oficina diplomática señaló que “las víctimas experimentarán problemas inesperados en el automóvil, como un pinchazo, mientras conducen o después de salir de un restaurante, negocio o zona turística”.

“Uno o varios individuos actuarán como ‘buenos’ samaritanos y se ofrecerán a ayudar. Luego, uno o más individuos distraerán a las víctimas mientras otra persona llevará sus pertenencias en el coche”, detallaron.

Agregaron que “los delincuentes utilizan escáneres Bluetooth para encontrar dispositivos electrónicos olvidados dentro de los automóviles. Tienen un dispositivo que busca ‘Bluetooth para emparejar’. Estos delincuentes irrumpen en automóviles que emiten fuertes señales de Bluetooth mientras caminan por estacionamientos y garajes”.

Desde la oficina de prensa de la embajada comentan que “como parte de su responsabilidad y sus actividades habituales, las misiones diplomáticas de Estados Unidos difunden mensajes de seguridad en forma regular para mantener a los ciudadanos estadounidenses informados sobre la situación de seguridad en un determinado país o ciudad”.

En el comunicado entregan algunas recomendaciones.

En ellas aparacen: “Tenga cuidado al caminar o conducir – No resistir físicamente ningún intento de robo – No aceptes ayuda de extraños que se ofrezcan a arreglar tu auto – Mantener un perfil bajo – Ten cuidado de tu entorno – No dejes ningún objeto personal en tu coche – Revisa tus planes de seguridad personal – Llevar identificación adecuada”.