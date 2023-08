“Da miedo meterse en un tete”: Revelan nuevo audio que complica a Polizzi y Polanco y confirmaría versión del exsocio

Revelan un nuevo audio que confirmaría parte de la versión de Matías Godoy, exsocio de Sebastián Polanco y Camila Polizzi, luego que denunciara una violenta discusión entre la expareja.

Mediante un comunicado dicho este jueves, Godoy afirmó que la expareja se llegó a enfrentar a golpes, incluso reveló que la molestia de Polanco se habría originado por un supuesto favor sexual de la excandidata a alcaldesa de Concepción.

Además, durante dicha jornada quedó al descubierto este jueves en el denominado Caso Lencería, un audio que revela que Camila Polizzi tenía en la mira otro millonario convenio, esta vez en la Región de La Araucanía.

Según la grabación a la que accedió T13, a principios de julio, la excandidata a diputada sostiene una reunión con su expareja, Sebastián Polanco, y su exsocio, Matías Godoy, quien dice que, supuestamente, postuló a un proyecto en La Araucanía, por 400 millones de pesos.

De acuerdo a los audios, en esa fecha, los tres estaban alertas por el recién revelado Caso Convenios en el norte. Ante ello, Camila pide que tienen que ponerse atentos y buscar fórmulas para justificar los dineros.

La cifra del supuesto convenio en La Araucanía es bastante superior a los $250 millones que obtuvo la Fundación En Tí desde el Gobierno Regional del Biobío. A pesar de ello, Polizzi manifiesta que no podrán concretarlo por desacuerdos con Polanco, a quien trata de “energúmeno”. De paso afirma que estaba viendo otro convenio en un barrio de Concepción.

“No se puede. No se puede… Compramos la hue… de la empresa, postulamos a una hue… en La Araucanía. O sea, había todo un plan, ¿cachai? Hay una hue… que se le puede sacar provecho a la hue… (…) Hay un proyecto que puede comenzar ahora en septiembre en La Araucanía por 400 millones. Hay un proyecto que se puede ingresar en Lorenzo Arenas… pero el hue… no quiere nada”, dijo Polizzi a Godoy.

En el audio, también se escucha a Camila en una tensa discusión con Polanco, a quien le advierte que no lo van a considerar en La Araucanía si no es con ella, en referencia a un correo que enviaría el hombre a esa región.

“¡Se van a cagar en su correo en La Araucanía! Y yo hago la hue… con quien yo quiera (…) ¡A tí no te van a dar ningún proyecto de nada!”, le enrostró.

En ese contexto, Matías Godoy intervino para decir: “Tienen que llegar a un acuerdo, po hue…”.

“¿Acuerdo de qué? ¿De plata?”, le respondió Polizzi. “No, no sé, el acuerdo de terminar la hue… porque si no, a mí también me da miedo de meterme en un tete poh hueón”, le replicó Godoy, quien dice ser víctima de este caso.