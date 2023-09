Daniela Aránguiz se pronuncia ante los rumores del ingreso de Luis Mateucci a “Tierra Brava”: “Que entré solterito”

Durante la reciente edición del programa de farándula “Zona de Estrellas”, se revelaron algunos de los nombres que suenan con mayor fuerza para ingresar al nuevo reality de Canal 13, “Tierra Brava”, y entre estas personalidades, llamó la atención el modelo argentino Luis Mateucci.

El exintegrante de “Volverías con tu ex”, supuestamente mantiene una especie de amorío con la panelista del espacio de Zona Latina, Daniela Aránguiz, por lo que esta última se refirió al posible arribo del también cantante al proyecto de la exseñal católica.

En este sentido, la ex “Mekano”, de manera sorpresiva, comenzó diciendo que “con Luis somos amigos, nos llevamos regio”.

“Si llegase a ser así (que llegue a ‘Tierra Brava’), que entré solterito”, añadió, y dejó en claro que “yo estoy en una etapa de mi vida en que no dejaría de hacer nada por nadie, y no me gustaría que no dejaran de hacer nada por mí”.

Asimismo, Aránguiz señaló que “entonces, si es que llegara a entrar, porque yo tenía entendido que iba a ‘Gran Hermano’, pero a cualquiera de los dos reality que entre, yo le deseo lo mejor y que entre soltero, que juegue y lo pase chancho”.

“Lo que fue, fue y se agradece el tiempo”, sentenció.