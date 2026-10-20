Home Nacional "declaran alerta roja en toda la rm por intensa lluvia y granizos ..."

Declaran Alerta Roja en toda la RM por intensa lluvia y granizos en diversas comunas

Según reportaron auditores de Radio Biobío, han caído granizos en comunas como Pudahuel, Maipú, San Bernardo, Curacaví, San Miguel, Quilicura, Puente Alto, La Pintana y Melipilla.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Declaran Alerta Roja en toda la RM por intensa lluvia y granizos en diversas comunas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la tarde de este martes que declaró Alerta Roja en toda la Región Metropolitana, ante la llegada de intensas lluvias con granizos.

Según reportaron auditores de Radio Biobío, han caído granizos en comunas como Pudahuel, Maipú, San Bernardo, Curacaví, San Miguel, Quilicura, Puente Alto, La Pintana y Melipilla.

Ante las características del sistema frontal, hay alto riesgo de aluviones y remociones en masa en la precordillera.

Decisión de Alerta Roja se tomó tras “intensificación de las precipitaciones”

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, informó que la decisión de decretar Alerta Roja para la región se tomó tras “la intensificación de las precipitaciones“. Añadió que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) “advierte lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo y tormentas eléctricas con posibles granizos y ráfagas de viento en sectores de la región”.

Miguel Muñoz recomendó evitar desplazamientos innecesarios, así como no cruzar calles ni pasos bajo nivel anegados. Ante eventuales crecidas, sugirió alejarse de ríos y quebrada, mientras que en el caso de tormentas eléctricas instó a refugiarse en edificicaciones sólidas y evitar la cercanía con árboles, antenas y estructuras metálicas.

Se determinaron tres polígonos de seguridad en tres zonas de la Región Metropolitana, para evitar que personas se acerquen a lugares donde quedarán expuestas al riesgo.

Se trata del sector de San Carlos de Apoquindo afectado por el aluvión en Las Condes, el campamento Ribera del Río en Talagante y los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos en Puente Alto, consignó Biobío.

Las precipitaciones ya provocaron anegamientos en sectores de Maipú y Padre Hurtado. Sin embargo, hasta ahora la afectación es menor.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Transportes informó que el Metro y el sistema de buses RED tienen planes de contingencia y que, en caso de haber problemas en el tren subterráneo, habrá buses de apoyo.

Lluvia y granizos afectan a Maipú y San Bernardo en medio de la Alerta Roja por sistema frontal en la Región Metropolitana
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Alcaldesa San Martín reiteró llamado a evacuar sector ...

Ante la llegada del nuevo sistema frontal, la alcaldesa de Las Condes apuntó a las zonas de riesgo y señaló que “el llamado es que las personas que fueron afectadas en el aluvión, es que estén fuera de sus casas. Es una recomendación, les pedimos que sea así porque creemos que es la mejor medida de seguridad. Les pedimos que hagan caso a esa recomendación”.

Leer mas
Nacional
Lluvia y granizos afectan a Maipú y San Bernardo en me...

Ante las precipitaciones registradas en Maipú, se recomienda conducir a velocidad prudente, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a las condiciones de las calles.

Leer mas
Nacional
Talagante: evacúan cerca de 100 viviendas de campament...

El asentamiento cuenta con más de 600 casas. Sin embargo, al menos 100 se encuentran en un sector crítico, considerado de alto riesgo por su cercanía al río. Pese a que las precipitaciones llevaban pocos minutos, el agua ya comenzaba a inundar algunos sectores. Ante esta situación, las autoridades desplegaron un operativo puerta a puerta para solicitar a los residentes que abandonaran sus hogares.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/