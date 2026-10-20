Declaran Alerta Roja en toda la RM por intensa lluvia y granizos en diversas comunas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la tarde de este martes que declaró Alerta Roja en toda la Región Metropolitana, ante la llegada de intensas lluvias con granizos.

Según reportaron auditores de Radio Biobío, han caído granizos en comunas como Pudahuel, Maipú, San Bernardo, Curacaví, San Miguel, Quilicura, Puente Alto, La Pintana y Melipilla.

Ante las características del sistema frontal, hay alto riesgo de aluviones y remociones en masa en la precordillera.

Decisión de Alerta Roja se tomó tras “intensificación de las precipitaciones”

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, informó que la decisión de decretar Alerta Roja para la región se tomó tras “la intensificación de las precipitaciones“. Añadió que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) “advierte lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo y tormentas eléctricas con posibles granizos y ráfagas de viento en sectores de la región”.

Miguel Muñoz recomendó evitar desplazamientos innecesarios, así como no cruzar calles ni pasos bajo nivel anegados. Ante eventuales crecidas, sugirió alejarse de ríos y quebrada, mientras que en el caso de tormentas eléctricas instó a refugiarse en edificicaciones sólidas y evitar la cercanía con árboles, antenas y estructuras metálicas.

Se determinaron tres polígonos de seguridad en tres zonas de la Región Metropolitana, para evitar que personas se acerquen a lugares donde quedarán expuestas al riesgo.

Se trata del sector de San Carlos de Apoquindo afectado por el aluvión en Las Condes, el campamento Ribera del Río en Talagante y los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos en Puente Alto, consignó Biobío.

Las precipitaciones ya provocaron anegamientos en sectores de Maipú y Padre Hurtado. Sin embargo, hasta ahora la afectación es menor.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Transportes informó que el Metro y el sistema de buses RED tienen planes de contingencia y que, en caso de haber problemas en el tren subterráneo, habrá buses de apoyo.