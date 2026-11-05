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Decretan prisión preventiva para Francisco Huaiquipán por delitos sexuales reiterados

La medida cautelar más gravosa se resolvió luego que la Fiscalía Metropolitana Sur lo formalizara por los delitos denunciados. La indagatoria se extendió durante cerca de un año y permitió identificar a tres presuntas víctimas.

Patricia Schüller Gamboa
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Decretan prisión preventiva para Francisco Huaiquipán por delitos sexuales reiterados

El 12° Juzgado de Garantía de Santiago dictó este jueves prisión preventiva para el exfutbolista Francisco Huaiquipán

Esto tras su formalización por delitos de abuso sexual y violación reiterada contra tres víctimas que eran menores de edad al momento de los hechos.

Según consignó Radio Cooperativa, la decisión fue informada por la Fiscalía Metropolitana Sur, cuya jefa de Género, Yazmin Salech, encabezó la investigación por los presuntos delitos sexuales ocurridos entre 2009 y 2023, que involucran a tres personas del entorno familiar del acusado.

La medida cautelar más gravosa se resolvió luego que la Fiscalía lo formalizara por los delitos denunciados. La indagatoria se extendió durante cerca de un año y permitió identificar a tres presuntas víctimas.

Huaiquipán fue detenido el miércoles en Los Vilos, Región de Coquimbo, por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.

Revelan nuevos antecedentes sobre acusación contra Francisco Huaiquipán: indagatoria apunta a 3 víctimas menores de edad
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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