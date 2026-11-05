Presidente Kast descartó nuevamente un cambio de gabinete

El Presidente José Antonio Kast descartó este jueves nuevamente la realización de un ajuste en el gabinete ministerial tras los cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por abuso sexual.

En declaraciones a la prensa, tras intervenir en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde finaliza su gira por Europa, el Mandatario reiteró que no tiene previsto modificar su equipo ministerial.

“No sé por qué se genera tanta controversia”

Según consignó 24Horas, Kast sostuvo. “Lo descarté ayer, lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia. A los ministros los convoca el Presidente y les pide dejar de participar en caso de que corresponda al mismo Presidente, no a las distintas colectividades políticas”.

Agregó que “nosotros formamos un conglomerado que apoya a un Gobierno y yo agradezco de verdad la colaboración que he tenido de los distintos partidos que conforman el Gobierno, desde los ministros. Por lo tanto, no veo que venga a ser un tema cambio de gabinete. No hay cambio de gabinete“.

Kast confirmó que mantendrá reuniones de coordinación permanente con las colectividades del oficialismo. En ese contexto, se fijó para este viernes un comité político destinado a revisar la tabla legislativa y la tramitación de la Ley de Presupuestos.

“Si quieren discutir de política, bueno, que presenten la Acusación Constitucional”

Frente a la eventual presentación de una Acusación Constitucional contra Rabat, el Jefe de Estado sostuvo. “Si quieren discutir de política, bueno, que presenten la Acusación Constitucional. Llevamos una semana y media, dos semanas que van a presentar la acusación, que no la van a presentar… Bueno, si están con dudas de cuántos votos tienen, preséntenla”, consignó 24Horas.

Respecto de los cuestionamientos por la aplicación de rebajas de condena y otorgamiento de beneficios penales, el Mandatario señaló que dicha controversia debe abordarse en el debate legislativo mediante las urgencias aplicadas a los proyectos de ley que modifican el régimen penitenciario en el Congreso Nacional.