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Marcha estudiantil contra ministro Rabat generó incidentes en la Alameda

La movilización se realizó para pedir la salida del ministro de Justicia, ante la polémica rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. A raíz de las manifestaciones se registraron disturbios, que provocaron cortes de tránsito y el cierre de algunas estaciones del Metro.

Leonardo Medina
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Marcha estudiantil contra ministro Rabat generó incidentes en la Alameda

Este jueves se reportaron algunos incidentes en la Alameda, en el centro de Santiago, en el marco de una marcha convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La movilización se realizó para pedir la salida del secretario de Estado. Todo esto, luego de la polémica rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Durante las movilizaciones se registraron cortes de tránsito y enfrentamientos entre Carabineros y encapuchados, según consignó Emol

Los incidentes generaron cortes de tránsito en la Alameda y el cierre de la estación República en el Metro, situación que se normalizó posteriormente. 

Además, se informó del cierre preventivo de algunos accesos de otras estaciones, como Universidad de Chile, La Moneda, Los Héroes y Unión Latinoamericana en la Línea 1.

Por su parte, autoridades policiales compartieron imágenes que daban cuenta de la elaboración de bombas molotov en dependencias de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), artefactos que después lanzarían a las fuerzas policiales

En tanto, personal especializado del Control de Orden Público (COP) e integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) intervinieron frente a los desórdenes.

Los manifestantes fueron dispersados y aún no se ha entregado un balance oficial de personas detenidas, recogió el citado medio.

Source Texto: La Nación/Foto: Carabineros Prefectura Central (X)
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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