“Le pedí seguir”: DT de Portugal revela conversación con Cristiano Ronaldo antes de su retiro de la selección

El entrenador de la selección de Portugal, Jorge Jesus, abordó el anuncio realizado este jueves por Cristiano Ronaldo, quien confirmó su retiro del combinado luso.
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El técnico Jorge Jesus, quien a fines de septiembre protagonizó un conflicto con “CR7” que provocó la salida de este último de una convocatoria, se refirió al anuncio del jugador del Al Nassar, y mencionó que “la decisión es suya. Siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección”.
El entrenador de la selección de Portugal, Jorge Jesus, abordó el anuncio realizado este jueves por Cristiano Ronaldo, quien confirmó su retiro del combinado luso.
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