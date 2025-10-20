Home Nacional "delincuentes huyendo chocan a furgón escolar con niños en su inte..."

Delincuentes huyendo chocan a furgón escolar con niños en su interior en Recoleta: hay un menor fallecido

Al lugar acudieron Bomberos y equipos de emergencia, quienes prestaron asistencia a las víctimas y realizaron el traslado de los heridos a distintos centros asistenciales.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un grave accidente de tránsito ocurrió este lunes en la comuna de Recoleta, luego de que un furgón escolar fuera colisionado por delincuentes que escapaban de un procedimiento policial de Carabineros.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

En dicho lugar el vehículo de los sujetos no respetó una señal de “Ceda el paso”, provocando el violento impacto con el transporte escolar, recogió 24 Horas.

Un menor fallecido

Carabineros confirmó que el accidente dejó a un menor fallecido, mientras que otros escolares resultaron heridos. En tanto, se informó que los delincuentes fueron detenidos tras el hecho.

Al lugar acudieron Bomberos y equipos de emergencia, quienes prestaron asistencia a las víctimas y realizaron el traslado de los heridos a distintos centros asistenciales.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de pantalla | TVN
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Masivo corte de luz en la RM dejó sin energía a más de...

Cerca de las 15:40 horas se interrumpió el servicio de energía eléctrica en comunas como Santiago, Ñuñoa, Maipú, Providencia, Puente Alto, La Florida, San Miguel, La Reina, Peñalolén, Colina, Macul y San Bernardo. Enel, a través de su cuenta de X, publicó que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes”.

Leer mas
Nacional

Incautan 800 kilos de marihuana avaluadas en $4.000 mi...

Los detenidos coordinaban el ingreso de grandes cargamentos de drogas a través de pasos no habilitados en la zona norte, para luego trasladar la sustancia a una casa de acopio en la Región de O’Higgins y, finalmente, distribuirla en la Región de Ñuble y otras zonas del sur del país.

Leer mas
Nacional

Fallida compraventa de casa de Allende: Fiscalía de Co...

Según el comunicado de prensa de la Fiscalía, se determinó que, de acuerdo con la información recopilada, “no se disponen por ahora antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”, consignó T13.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/