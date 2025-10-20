Delincuentes huyendo chocan a furgón escolar con niños en su interior en Recoleta: hay un menor fallecido

Un grave accidente de tránsito ocurrió este lunes en la comuna de Recoleta, luego de que un furgón escolar fuera colisionado por delincuentes que escapaban de un procedimiento policial de Carabineros.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

En dicho lugar el vehículo de los sujetos no respetó una señal de “Ceda el paso”, provocando el violento impacto con el transporte escolar, recogió 24 Horas.

Un menor fallecido

Carabineros confirmó que el accidente dejó a un menor fallecido, mientras que otros escolares resultaron heridos. En tanto, se informó que los delincuentes fueron detenidos tras el hecho.

Al lugar acudieron Bomberos y equipos de emergencia, quienes prestaron asistencia a las víctimas y realizaron el traslado de los heridos a distintos centros asistenciales.