Detención de Monsalve: Demócratas cuestionan el actuar del Gobierno

A propósito de la detención del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, los diputados y diputadas de la Bancada Demócratas han cuestionado la postura del Gobierno ante el polémico caso, argumentando que en este tipo de situaciones se debe priorizar la protección de la víctima.

Asimismo, calificaron la detención como “tardía” y expresaron inquietudes sobre los posibles delitos posteriores cometidos por el ex subsecretario.



“Esperamos que pronto se inicie la formalización, nos habría gustado que se esclarecieran los otros delitos que se investigan. Entendemos que actualmente se está investigando el delito de violación, pero también quedan dudas sobre otros delitos, como obstrucción a la justicia. Aquí debemos darle garantías a la víctima, eso debe preocuparnos y por supuesto, que todo este proceso sea lo más rápido posible, porque no podemos tener situaciones en vilo tanto tiempo, debe existir igualdad de trato para todas las personas, sea autoridad o ex autoridad”, dijo la jefa de la Bancada Demócratas, Joanna Pérez.



La diputada Erika Olivera agregó: “Aquí se han cometido muchos errores, el Gobierno demoró dos días en sacar a Monsalve de su cargo, no se aplicaron los protocolos ni las leyes correspondientes, lo que son pésimas señales para la víctima. Siempre debemos anteponer lo que ha sufrido esa mujer y su familia, porque horroroso y doloroso escuchar al padre que ha tenido que salir a dar la cara para que las autoridades en este país le crean a la víctima”.



“Existen muchas dudas respecto al procedimiento seguido por el Gobierno, una serie de contradicciones por parte del Ministerio del Interior, que señalan eventuales hechos graves de ocultamiento y encubrimiento. Incluso hay discrepancias sobre cuándo se enteró de esto la ministra Tohá. Sin embargo, nos parece que el Ministerio Público ha actuado correctamente, porque para formalizar a una persona acusada de eventuales delitos, es necesario contar con pruebas suficientes”, sentenció el diputado Miguel Ángel Calisto.