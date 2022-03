Detenidos del cartel venezolano “Tren de Aragua” serán formalizados por cerca de 10 delitos

La Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Tarapacá y la Subsecretaría de Prevención del Delito entregaron nuevos detalles sobre la detención de siete individuos que formaban parte de un brazo del cartel venezolano conocido como “Tren de Aragua”.



El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, explicó que hubo tres detenciones en la Región de Valparaíso, una en Santiago y otras tres en Tarapacá, donde uno de los sujetos fue capturado en Huará, en el camino que permite salir del país.



Arancibia informó que los individuos serán imputados por cerca de diez delitos, muchos de ellos reiterados, como “secuestros agravados, tenencia de armas, homicidio, tráfico ilegal de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, robo con intimidación, amenazas condicionales”.



Además, detalló que están siendo formalizados en “audiencia reservada, debido a que habían algunos antecedentes que se iban a ventilar al interior, que podrían conspirar con el éxito de diligencias pendientes”.



Respecto a su manera de operar, el representante del Ministerio Público explicó que funcionan de manera “territorial, tienen distintas formas de recabar recursos, ya sea para permitir bajo exigencia de pagos de dinero, que denominan ‘vacuna’, para que se puedan realizar actividades lícitas o ilícitas dentro del territorio que pretenden controlar”.



“Desde que tuvimos los primeros antecedentes que había gente de esta ‘megabanda’ de origen venezolano conocida como ‘Tren de Aragua’, pusimos mucha atención en todo esto para ir en trabajos de análisis, en colaboración con las policías, ir identificando algunas personas con atención especial”, añadió.



Dos de los aprehendidos -ambos venezolanos- fueron identificados como cabecillas de la banda. Uno es Carlos González Vaca, de 33 años, quien es apodado como “Estrella”, mientras que el otro es David Landaeta Garlotti, conocido como “Satanás”.



Landaeta Garlotti está vinculado con un caso de homicidio en Alto Hospicio. Consultado sobre si se trata del secuestro de Nelson Murúa Páez, comerciante de 67 años cuyo crimen conmocionó al país, el persecutor respondió “eso podría determinarse más adelante, por ahora no hay un cargo específico en relación a eso”.



Por su parte, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, informó que “hay alerta roja de Interpol para este sujeto en dos países, hay antecedentes que se están transmitiendo desde Venezuela, Perú”.



“Hay un arma de fuego periciada, droga, dinero, documentación falsa para cambiar identidad”, indicó el jefe de la policía civil sobre las especies decomisadas durante el operativo.

VIOLENCIA EN SU ACTUAR



Sergio Muñoz destacó que “estamos desarticulando una organización criminal peligrosa, que tiene mucha violencia en su actuar, que ha participado en la trata de personas, en la explotación sexual de mujeres, secuestro extorsivo, homicidios. Y tal como se vio en días anteriores, también hechos que se publicitan en redes sociales para generar la sensación de inseguridad”.



El timonel de la PDI resaltó que “hay un trabajo de meses de investigación en conjunto con la Fiscalía”, lo que permitió un “operativo limpio y profesional, que ha permitido no tener cuestionamientos en las detenciones”.



Además, Muñoz aseguró que si bien solo se detuvieron a siete individuos, “se interrelacionan con otras células que están en el resto del país, y que también han sido impactadas por diligencias policiales de nuestras unidades”.



También explicó que desde la PDI trabajaron en conjunto la Brigada Antinarcóticos contra el Crimen Organizado; la Brigada de Homicidios; de Investigaciones Policiales Especiales; y de Trata de Personas. A ello se suma la colaboración con policías de otros países. “Nos traspasamos información y elaborar estas estructuras, para identificar que efectivamente dos de estas personas son cabecillas de esta organización en Chile”, señaló Muñoz.



Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, reconoció “el trabajo de la PDI y el Ministerio Público. Estamos hablando de una estrategia y una operación de carácter nacional, que está tremendamente ligada a lo que nos ha pedido nuestro Presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con la recuperación de la paz en los barrios”.



“Lo que nos ha pedido el Presidente es que hagamos de la seguridad no solo un dolor de Estado, sino que un problema de Estado, lo que implica que enfrentar estas problemáticas dependen de todos los que estamos en este espacio compartido, tengan la nacionalidad que tengan”, añadió.



Además, advirtió que “aquí estamos hablando de redes de explotación de personas. Que nos hacen no solo preocuparnos, pero sobre todo movilizarnos”.



Sobre el término del Estado de Excepción en el norte que planea el Gobierno, Vergara afirmó que “todas las desescaladas son parte de procesos de transición. Y cuando el Gobierno toma la decisión de poner fin a los estados de excepción, lo hace bajo la certeza de que existen las capacidades institucionales, tanto del gobierno como de nuestras policías”.



“El fenómeno fronterizo y migratorio está en constante cambio. No podemos pensar que actuando con la lógica y articulación convencional, vamos a obtener respuestas diferentes”, remarcó.