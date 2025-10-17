Home Nacional "detienen a dos extranjeros por el crimen de un hombre en concepci..."

Detienen a dos extranjeros por el crimen de un hombre en Concepción: quedaron en prisión preventiva

Cuando el hombre llegó al lugar, se produjo una discusión que terminó en una balacera donde la víctima perdió la vida. El fiscal del Equipo de Crimen Organizado, Felipe Calabrano, confirmó que aún hay otros involucrados prófugos y que la investigación busca determinar quién efectuó los disparos.

Eduardo Córdova
Dos personas fueron arrestadas por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano venezolano, ocurrido el pasado 2 de julio en la calle Castellón de Concepción, Región del Biobío. En ese momento, varios sujetos esperaban a la víctima a bordo de distintos vehículos.

Cuando el hombre llegó al lugar, se produjo una discusión que terminó en una balacera donde la víctima perdió la vida. El fiscal del Equipo de Crimen Organizado, Felipe Calabrano, confirmó que aún hay otros involucrados prófugos y que la investigación busca determinar quién efectuó los disparos, recogió 24 Horas.

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano venezolano de 30 años en situación irregular en el país, y un peruano de 33 años que portaba una tobillera electrónica por el delito de receptación.

El general jefe de la Octava Zona del Biobío, Renzzo Miccono, informó que el crimen estaría vinculado a una posible transacción de drogas.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Paulina Stuardo, advirtió que durante el último año ha aumentado el número de homicidios de ciudadanos extranjeros en la región.

En lo que va del año se han registrado cerca de 80 asesinatos en el Biobío, de los cuales un 82% ya ha sido esclarecido. En este caso, ambos imputados quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de seis meses para la investigación del crimen.

