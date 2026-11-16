El regreso de “Pasapalabra” a Chilevisión, esta vez con Diana Bolocco en la conducción, generó diversas reacciones entre los televidentes. Aunque el retorno del programa de concursos fue celebrado por algunos seguidores, otros cuestionaron el lenguaje utilizado durante su estreno.

La animadora debutó este domingo al frente del espacio, ocupando temporalmente el lugar de Julián Elfenbein, histórico conductor del formato, recogió La Hora.

Sin embargo, algunas de sus intervenciones se convirtieron en tema de conversación en redes sociales. Varios espectadores manifestaron su incomodidad por los garabatos y las bromas de doble sentido que se escucharon durante el capítulo.

Las críticas apuntaron especialmente al horario de emisión, ya que “Pasapalabra” se transmite a las 19:30 horas, una franja en la que también hay público infantil.

Las críticas a Diana Bolocco en redes sociales

Uno de los comentarios que se repitió entre los usuarios fue: “Se supone que es un programa cultural”. La frase reflejó el cuestionamiento de quienes consideraron que algunas expresiones de la animadora no eran apropiadas para un espacio que también ven niños.

Otro televidente escribió directamente: “#PasapalabraCHV no pueden poner a una conductora que diga “huevón” al final de las frases. Se supone que es un programa cultural”.

En tanto, otra espectadora reconoció que algunas intervenciones le provocaron risa, aunque consideró excesivas las bromas y expresiones utilizadas.

“Siento que está bueno el programa, pero me incomoda tanto chiste en doble sentido y grosería. En este horario. Quizás para las 22 hrs está bien”, comentó.

Seguidores piden el regreso de Julián Elfenbein

La ausencia de Julián Elfenbein también marcó el estreno de la nueva temporada. El animador no pudo asumir la conducción debido a su recuperación tras una extensa cirugía a la columna.

El conductor se había sometido a una intervención para tratar dos hernias lumbares. Por ello, Diana Bolocco tomó temporalmente su lugar en el programa.

En redes sociales, varios seguidores aprovecharon el estreno para expresar cuánto extrañan al histórico rostro del espacio y pedir su regreso.

“Qué vuelva”, “Se extraña a Julián” y “Mi mamá ya ha dicho 100 veces seguidas, indignada, que este programa es de Julián”, fueron algunos de los comentarios publicados por los televidentes.