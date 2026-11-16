Si buscas qué hacer en Santiago antes de que termine noviembre, todavía quedan distintos panoramas y eventos en la capital para disfrutar durante las últimas semanas del mes.

Ferias literarias, encuentros culturales, festivales familiares y actividades inspiradas en otras tradiciones forman parte de la cartelera, con alternativas para compartir en familia, recorrer nuevos espacios o disfrutar con amigos.

Qué hacer en Santiago: ferias y encuentros culturales para los amantes de la literatura

Mercado Colores de Yungay

Dirección: Barrio Yungay, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Entre los panoramas que todavía puedes disfrutar en noviembre se encuentra una nueva edición de Mercado Colores de Yungay. La actividad se realizará el sábado 21 de noviembre y celebrará su primer aniversario con una fiesta barrial que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a la cultura, los colores y la alegría.

La jornada se desarrollará entre las 12:00 y las 21:00 horas, con una invitación abierta para quienes quieran recorrer el barrio y ser parte de esta celebración.

Feria Internacional del Libro de Santiago 2026

Dirección: Centro Cultural Estación Mapocho, Región Metropolitana.

La Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) celebra su aniversario número 45, la cual reúne más de 280 actividades para los amantes de la lectura. El evento contempla encuentros con autores nacionales e internacionales, conversatorios, talleres y propuestas para disfrutar en familia.

La feria estará disponible hasta el domingo 22 de noviembre, entre las 11:00 y las 20:30 horas. La entrada es gratuita de lunes a viernes, mientras que los fines de semana tiene un valor de $4.500 para público general, además, los menores de 12 años pueden ingresar gratis.

Fiesta de la Primavera Penguin Libros Providencia

Dirección: Fundación Cultural de Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, la primera edición de la Fiesta de la Primavera Penguin Libros Providencia, organizada junto a Caja Los Andes, invita a las personas de todas las edades a disfrutar de la literatura en espacios públicos. El encuentro reunirá a más de 40 autores nacionales e internacionales, con presentaciones de libros, talleres, conversatorios y actividades culturales.

También habrá firmas de libros y entre los invitados destacan Claudia Piñeiro, María Hesse, Nona Fernández y Hernán Rivera Letelier.

El evento se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con entrada gratuita.

TantoTinto en Factoría Franklin

Dirección: Factoría Franklin, Franklin 741, Región Metropolitana.

TantoTinto es un encuentro dedicado al vino y la gastronomía. El evento reunirá a distintos expositores, ofreciendo la oportunidad de descubrir nuevos sabores.

Además, contará con música en vivo a cargo de DJs que estarán presentes durante ambas jornadas, con diferentes presentaciones y horarios. Se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Qué hacer en Santiago: festivales familiares y actividades para descubrir otras culturas

Festival Nido BILIJ 2026

Dirección: Parque Artesana Alicia Cáceres, Ventura Lavalle 470, Región Metropolitana.

Entre los panoramas familiares de noviembre también destaca la cuarta edición del Festival Nido BILIJ, una actividad dedicada a la lectura, la música y el juego para la primera infancia. Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de obras de teatro, presentaciones musicales, talleres, editoriales de literatura infantil y espacios de juegos. Además, objetos vinculados al arte y la lectura, comida al paso y un espacio para los más pequeños.

El festival se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con entrada liberada.

Haru Matsuri 2026

Dirección: Alcántara 772, Las Condes, Región Metropolitana.

La cultura japonesa también tendrá un espacio entre los panoramas de noviembre con el Haru Matsuri, un encuentro organizado por el grupo juvenil de Shinraikai. La actividad abre oportunidades a distintas propuestas para acercarse a las tradiciones y sabores de Japón, ya que, habrá curry japonés, una feria de emprendedores, juegos, concursos y una competencia de yukata, vestimenta tradicional japonesa.

El evento se realizará el sábado 28 de noviembre, entre las 12:00 y las 17:00 horas. La entrada general tiene un valor de $3.000 e incluye un bebestible.