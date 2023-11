Diana Bolocco y “Pincoya” protagonizan momento espiritual en “Gran Hermano”: “Siento la energía heavy”

Una particular situación se vivió recientemente al interior del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, pues durante la visita de Diana Bolocco a la casa-estudio en Buenos Aires, la animadora vivió un especial momento espiritual con Jennifer “Pincoya” Galvarini.

En una conversación con los participantes del encierro, la conductora del programa confesó que sufría de reflujo gastroesofágico, lo que la obligaba a tomar algunos medicamentos.

“Me lo descubrieron a los 18 años (…) Me ahogaba estando dormida, eso es porque tu cuerpo se defiende y cierra las cuerdas vocales”, manifestó, y añadió que “si no me tomo los remedios, lo siento en las noches y me queda doliendo la garganta”.

Posteriormente, la oriunda de Chiloé, quien es técnica en enfermería (TENS), quiso conocer mayores detalles respecto a su afección, e incluso le recomendó el consumo de ciertos alimentos para poder aliviar el reflujo.

Asimismo, minutos después, la popular concursante comenzó a hacerle reiki, una terapia alternativa que se basa en las energías. De esta forma, Galvirini colocó una de sus manos frente al estómago de Bolocco, y la otra, detrás de su espalda.

“Qué rico… siento el calorcito de tus manos, aunque estoy vestida y todo”, comentó la animadora en ese instante, y mencionó que “siento la energía heavy (…) Me voy a quedar dormida, te juro”.

Por último, finalizando la terapia, la chilota llevó sus manos a la tierra para “descargar” la energía, y Bolocco concluyó agradeciendo la sesión. “Qué tierna, te mueres lo que me relajé”, sostuvo.