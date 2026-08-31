Diego González prepara su primera película de terror: René Puente será parte del elenco

Diego González dará el salto desde los realities digitales al cine con la preparación de su primera película de terror. El largometraje comenzó sus grabaciones esta semana y tendría su estreno durante el verano de 2027.

El periodista adelantó que el elenco combinará influencers, reconocidos actores y personajes del Torneo de Cell, de acuerdo a La Cuarta.

En este nuevo proyecto estará acompañado por el director José Miguel Zúñiga y el productor Jorge Morales. Zúñiga ha trabajado en producciones como “Apps”, “Fuerzas especiales” y la cinta de terror “Contra el demonio”.

González explicó que su interés por desarrollar una película de este género también responde a su afición por el terror. Entre sus producciones favoritas mencionó “El conjuro” y “La noche del demonio”.

“Cuando me propusieron la idea de hacer la película, apuntaba justamente al terror, y cuando vean la trama y la historia les va a calzar mucho, porque son cosas que a veces nos pasan en la vida real a mí y a algunos personajes que van a estar en la película”, detalló.

Además, González destacó la experiencia cinematográfica del equipo detrás del proyecto y el respaldo de una distribuidora.

“La idea me la propusieron José y Jorge, que ya han hecho películas, también de terror. Ellos tienen harta experiencia en los cines, manejan el formato y la industria. Además, contamos con una distribuidora que nos respalda y que nos va a dar el paso a los cines, así que estamos muy contentos”, agregó.

Película comenzó sus grabaciones

El rodaje del largometraje comenzó durante esta semana y tendrá entre sus principales locaciones una casa ubicada cerca de un lago.

Por ahora, González mantiene bajo reserva gran parte de la historia. Sin embargo, adelantó que en el lugar “pasan cositas, cositas que dan miedo. Eso puedo decir”.

En tanto, José Miguel Zúñiga espera que la producción destaque por su propuesta visual y su ritmo. Además, pretende combinar elementos propios de las redes sociales con recursos tradicionales del cine de terror.

El director señaló que “quiero hacer una película que sea increíble visualmente y un ritmo así estilo Hollywood, que marque como un precedente una película de terror chilena que mezcle redes sociales con terror clásico, con buena factura técnica, con buenos actores (…) básicamente la película más comercial de terror de la historia de Chile”.

Buscan combinar actores con personajes virales

Por su parte, el productor Jorge Morales explicó que uno de los principales desafíos será integrar dentro de una misma historia a actores y figuras provenientes de internet.

“El gran desafío está en conseguir que todos ellos convivan dentro de una historia de terror que sea creíble, entretenida y, al mismo tiempo, atractiva para un público amplio. No queremos que la presencia de personajes virales sea simplemente un recurso de marketing; queremos que tengan un rol real dentro de la historia y que el espectador se sorprenda al verlos enfrentarse a situaciones que quizás nunca habían interpretado”, expresó.

Hasta ahora, René Puente es el primer integrante del elenco confirmado públicamente.

Finalmente, la producción tiene contemplado estrenar la película durante el verano de 2027, aunque todavía no se ha informado una fecha específica.