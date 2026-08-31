Línea 6 avanza hacia el poniente: Metro de Santiago concreta primer encuentro de túneles

Un nuevo hito alcanzó este lunes 31 de agosto el proyecto de extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago hacia el poniente. Esto luego de concretarse el primer encuentro de túneles de las obras que permitirán ampliar el servicio desde la actual estación Cerrillos hasta Lo Errázuriz.

Según consignó 24Horas, la actividad fue encabezada por el ministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.

Este avance permitirá que Lo Errázuriz se convierta en la última estación de Línea 6. Contempla tres kilómetros adicionales de trazado. Busca beneficiar a cerca de 90 mil personas. Las obras comenzaron en abril de 2024 y, a un año de su inicio, registraban un 21% de avance.

La nueva estación Lo Errázuriz estará ubicada en el sector de Costanera Norte del Ferrocarril con Lo Errázuriz. Permitirá la combinación con el futuro servicio Tren Santiago-Melipilla, conectando ambos modos de transporte en el sector poniente de la Región Metropolitana.

Extensión estaría terminada el último trimestre de 2027

De acuerdo con las proyecciones informadas por Metro de Santiago, la extensión de la Linea 6 estaría terminada durante el último trimestre de 2027. Mientras que el proyecto ferroviario Santiago-Melipilla contempla su puesta en servicio posteriormente, como parte de la expansión de la oferta de transporte hacia el poniente.

La futura estación contará con cuatro niveles, además de ascensores y escaleras mecánicas. También tendrá accesos habilitados para personas con movilidad reducida.

Su construcción permitirá que los usuarios que actualmente deben terminar su recorrido en Cerrillos puedan continuar hacia el sector de Lo Errázuriz. Y, posteriormente, conectar con el servicio ferroviario hacia Melipilla. Actualmente, ese viaje demora 120 minutos y este avance permitirá una reducción del tiempo de un 61%.

Con la extensión hacia el poniente, el recorrido de la Línea 6 quedará compuesto por las siguientes estaciones:

-Lo Errázuriz: nueva estación y combinación con el futuro tren Santiago-Melipilla.

-Cerrillos

-Lo Valledor

-Pedro Aguirre Cerda: combinación con Línea 2.

-Franklin

-Bío Bío

-Ñuble: combinación con Línea 5.

-Estadio Nacional

-Ñuñoa: combinación con Línea 3.

-Inés de Suárez

-Los Leones

-Futura estación: permitirá combinar con la futura Línea 7.

La expansión de la Línea 6 contempla además un proyecto hacia el otro extremo de su trazado. Para 2028 está contemplada la construcción de una nueva estación en el sector de Avenida Vitacura con Avenida Isidora Goyenechea, que permitirá una combinación con la futura Línea 7, consignó 24Horas.

De esta manera, la Línea 6 tendrá ampliaciones en ambos extremos, aunque actualmente el proyecto hacia el poniente presenta un mayor nivel de avance.