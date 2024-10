“Dijo que no daba más”: Aseguran que “Negro” Piñera habría renunciado al reality “Palabra de Honor”

Una inesperada situación se habría registrado en el nuevo reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, espacio que luego de algunos días del inicio de sus grabaciones, ya tendría su primera baja.

Y es que según informaron en el programa de farándula, “Que te lo digo”, Miguel “Negro” Piñera habría decidido renunciar al encierro.

Según consignó La Cuarta, el panelista de dicho espacio, Luis Sandoval, mostró una foto del músico junto a un seguidor en el aeropuerto de Lima, Perú. “Se le acercó harta gente al ‘Negro’ Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de ‘tarro’”, dijo el comunicador.

Respecto a los motivos de Piñera para abandonar el reality, Sandoval aseguró que “dijo que no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renunciar”.

Asimismo, señaló que el hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera no se habría sentido cómodo con la gran cantidad de actividad que se realizan en el programa.

“Efectivamente, tengo entendido, que había muchas actividades al interior del encierro, porque un día puede significar una semana en tiempo de televisión en pantalla”, sostuvo.

Por su parte, Sandoval afirmó que Piñera supuestamente estuvo solo una noche al interior del reality, el cual está inspirado en el mundo militar.