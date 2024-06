Diputado Celis pide renuncia de delegada por robo a edificio Miramar de Reñaca

Como un “desastre” calificó el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, la gestión de las autoridades en relación a los robos que perjudicaron a los residentes de edificios afectados por los socavones en Viña del Mar.



El parlamentario por la zona exigió una investigación exhaustiva y la renuncia de la delegada presidencial, Sofía González, acusando una grave falta de coordinación y eficacia en la respuesta a esta situación.



El incidente más reciente es el robo a 22 departamentos en el edificio Miramar de Reñaca denunciado este viernes por los copropietarios, una situación que “ha generado indignación y desesperación entre los vecinos”, según el legislador.



Celis destacó que esta situación refleja una repetición de errores cometidos en emergencias anteriores, poniendo en evidencia que las autoridades no han aprendido ni tomado las medidas necesarias para prevenir estos delitos.



“Son familias que, teniendo que evacuar sus departamentos, han sido víctimas de robo. Ocurrió con la primera emergencia hace meses y ahora se repite, evidenciando que las autoridades no han sacado nada en limpio”, denunció.



“Los vemos cometer los mismos errores y no aprenden o realmente son indolentes, además de ineficientes. Aquí hay una persona sobre quien recae la principal responsabilidad y es la delegada Sofía González”, acusó.



El parlamentario criticó al Presidente Gabriel Boric por no tomar cartas en el asunto y permitir que una delegada “incompetente” permanezca en su cargo.



“Lamentablemente, perdí la cuenta de las veces que hemos pedido su renuncia sin ser escuchados, porque aquí está el Partido Comunista detrás defendiendo a una delegada que no da el ancho, pero que se empeñan en mantener”, expresó.



“¿Qué más tiene que pasar para que Sofía González sea removida del cargo?”, cuestionó el diputado.



“Yo le pediría que entre en razón y ella misma de un paso al costado, porque esta situación es inaceptable y muestra una clara falta de coordinación y eficacia en las medidas de seguridad implementadas”.



Celis subrayó la urgencia de una respuesta firme por parte de las autoridades competentes, agregando que los vecinos “fueron despojados no solo de sus bienes materiales sino también de su paz y confianza en las autoridades” y en ese contexto pidió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de los robos.



“Es profundamente angustiante que los delincuentes hayan podido operar con tanta libertad y tranquilidad, mientras que los propietarios enfrentan numerosas trabas burocráticas”, remarcó.



“Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de estos actos criminales y, sobre todo, para entender cómo fue posible que ocurrieran bajo la supuesta protección de un cordón de seguridad”, finalizó.