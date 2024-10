Diputado Coloma: “Principal responsable de la crisis del caso Monsalve es el Presidente”

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) se refirió a la comisión investigadora por el caso Monsalve que fue aprobada este martes en el Congreso y abordó la gestión que ha tenido el Gobierno tras la denuncia.



En conversación con Radio Pauta, Coloma señaló que “ya no se aguanta seguir con esta información por goteo; con esta forma que ha tenido el Gobierno de relacionarse con este caso”.



“Ayer estábamos en una sesión especial donde se votó una comisión investigadora, cuando sale la noticia de Tohá. Le pregunto directamente a la ministra respecto de esto. Inicialmente lo intenta negar, diciendo que ella sólo le tuvo que avisar que se fuera al hotel, pero se supo que lo llamó para avisarle que se fuera al hotel para realizar una diligencia con la Fiscalía y PDI, para mí es gravísimo”, manifestó.



En ese sentido, sostuvo que “estamos frente a un cumplimiento de un deber de reserva respecto de las actuaciones judiciales que es vital que así ocurra (…) lo que uno le pide al Gobierno es que transparente que es lo que saben, cuándo se informaron, porque uno también se empieza a cuestionar ¿se habrán informado efectivamente el martes o lo supieron un poco antes mientras se votaba la acusación constitucional contra la ministra Tohá?”.



“Estas incoherencias y falta de claridad en el discurso son gravísimas, porque estamos frente a un hecho de la máxima gravedad, estamos hablando de un delito de violación, pero donde además se dejó al exsubsecretario a cargo de las policías a sabiendas que había una denuncia”, acotó.



El parlamentario sostuvo que “lo dejaron 48 horas más en su cargo hasta que los pillaron, porque esa es la verdad, porque no hay que olvidarse que a las cuatro tenían incluso pactado una reunión en La Moneda para seguir viendo temas en materia de seguridad”.



En cuanto a las declaraciones de Tohá, Coloma afirmó que “ella públicamente en una entrevista en CNN dijo que no había tomado contacto desde el día martes (con el exsubsecretario) antes de hablar con el Presidente, y lo hizo”.



“Aquí hay varias cosas. Lo primero es que nosotros creemos que el equipo de seguridad del Gobierno hace rato, que ya no está dando el ancho, porque está preocupado de otras cosas”, añadió.



El legislador dijo que esperan “un rápido avance de la comisión investigadora para poder ver cuáles son los pasos a seguir en esta materia. Nos parece que ya no se aguanta una contradicción más ni una verdad a medias; han pasado bastantes semanas y seguimos todos los días informándonos de algo nuevo”.



Junto con esto, aseveró que “el principal responsable de la crisis por el caso Monsalve es el Presidente Boric. Probablemente la primera gestión que hagamos, una vez iniciada la Comisión Investigadora, es invitar al presidente Boric a la comisión, y si no, le vamos a mandar un cuestionario con las preguntas que nosotros tenemos respecto de los hechos, de los tiempos, de la fecha y de la forma”.



Además, planteó que “hay una responsabilidad dentro de algunos ministerios. La ministra Tohá tiene una responsabilidad evidente, la ministra Orellana tiene una responsabilidad evidente, y también algo que ha pasado medio colado, es la ministra del Trabajo con la Ley Karin”.