Diputado Hernán Palma es ingresado al Hospital Van Buren por sospecha de infarto

El diputado independiente, Hernán Palma Pérez (65), fue ingresado este miércoles al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, tras presentar síntomas de un probable infarto.



El parlamentario es médico cirujano y al momento de la emergencia se encontraba en el Congreso cuando comenzó a sentirse mal, presumiblemente debido a una baja de presión.



Su estado llevó a personal de emergencia que trabaja en el Parlamento a realizar un electrocardiograma que dio como resultado alteraciones, por lo que se dispuso su traslado al centro asistencial.



El mismo diputado, mediante su cuenta de X (antes Twitter), señaló que “antes de comenzar un punto de prensa en el Congreso me sentí mareado, luego de esta, partí al policlínico y por sospecha de infarto, me derivaron al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso”.



“Como todos saben, hace unos meses me realizaron una compleja intervención al corazón, así que había que descartar. Como buen usuario del sector público, ya que por principios nunca he estado ni estaré en isapre, estoy en sala de espera categoría 2 de urgencia, para descartar infarto al miocardio”, añadió.



“Estoy muy agradecido del personal de salud que, pese a la presión del sistema, hacen su mejor esfuerzo contra viento y marea para que las personas satisfagan sus necesidades de salud”, manifestó el diputado en la red social.



“En esta espera y viendo como todos corren, pienso que hay tanto colega jubilado de mi generación, que tal vez podrían donar parte de su tiempo libre para ayudar descongestionar el sistema público, que sabemos que se encuentra en coma”, finalizó.