Diputado Palma critica el acuerdo constituyente disfrazado como chef para acusar “cocina” en la nueva propuesta

Respecto a su performance, el parlamentario del PH, aseguró que "lo histriónico no tiene nada de malo, es una forma lúdica y no violenta. Yo soy humanista, y nosotros estamos por la no violencia activa, esto es como saltarse el torniquete, como la cicletada, como el fenómeno de Las Tesis, que son formas no violentas de expresión".