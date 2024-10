Diputados independientes -PPD solicitan rebaja universal en cuentas de la luz

La Bancada de diputados Independientes-PPD ha solicitado al Gobierno que respalde un proyecto de ley que propone una reducción universal del 10% en las tarifas eléctricas. Consideran que esta medida es más efectiva que los subsidios temporales sugeridos por el Ejecutivo.



Esta petición surge en vísperas de un aumento de hasta el 23% en las tarifas eléctricas que entrará en vigor en octubre, sumándose al significativo incremento de precios registrado en julio tras el descongelamiento de las tarifas que habían permanecido fijas desde 2019.



Camila Musante, jefa de la Bancada Ind-PPD, destacó que este aumento “impactará enormemente y ya está afectando los bolsillos de las familias chilenas”. Musante criticó la estrategia del Ejecutivo de centrarse en subsidios a corto plazo, argumentando que el apoyo propuesto, de aproximadamente $3.500 por familia, es insuficiente para las necesidades actuales.



La diputada subrayó la importancia de buscar soluciones a largo plazo y planteó: “¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para regular a largo plazo y establecer una reducción universal del 10% en las tarifas eléctricas? Creo que las energías limpias pueden desempeñar un papel clave en esto”.



Añadió que ya han presentado la propuesta al ministro de Energía, Diego Pardow, y esperan que sea aceptada. Musante también anunció que la bancada Ind-PPD solicitará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que supervise los aumentos no justificados.



“Vamos a pedir a la superintendencia que nos informe sobre todos los aumentos en las tarifas eléctricas que están fuera de lo ya anunciado respecto al 23% que corresponde a octubre, para que las empresas sean sancionadas”, concluyó.



El subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, insistió que el problema radica en que Chile paga la energía más cara de Latinoamérica. “Esta política de subsidio es de corto plazo, no dura más de tres años. Al llegar a los tres años vamos a seguir hablando del mismo tema si es que no apuntamos al tema de fondo, que insisto, es el tema del precio de la energía”.



Por su parte, el diputado Cristián Tapia, se sumó a los cuestionamientos hacia las actuales tarifas eléctricas. “Ya todo el mundo sabe, se subió un 23% el costo de la energía. Esto básicamente es para pagar la deuda que se contrajo durante cuatro años de la generación que estuvo congelada. Tenemos que ir al tema de fondo, al tema definitivo. Nosotros no podemos seguir con un costo de la energía tan alta”.