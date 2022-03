Diputados RN piden al Gobierno eliminación de IVA al pan, combustibles y gas

Un grupo de diputados de Renovación Nacional solicitó este jueves al Presidente Gabriel Boric que elimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a diversos bienes como el pan, combustibles, gas y parafina, y que establezca mecanismos para compensar la pérdida en la recaudación fiscal en caso de proceder.



“La crisis ya no da para más. Todos sabíamos que marzo era un mes complejo, por la medida del Banco Central de aumentar las tasas a un nivel inaccesible, que sólo privilegia a la banca, que a través de menos crédito lograr mayores utilidades, producto del interés”, manifestó el diputado Jorge Durán, uno de los líderes de esta petición.



En ese sentido, el parlamentario agregó que “hoy los chilenos exigen medidas y soluciones concretas. Los IFEs ya no se están dando. No se está llegando con ninguna ayuda directa a las familias y solo vemos que se encarecen los bienes esenciales”. Así, hizo un llamado a Boric: “Póngase las pilas y elimine el IVA a los bienes de primera necesidad”.



Camila Flores, otra de las que respalda la solicitud, manifestó que “el costo de la vida de los chilenos es enorme, cada día es más caro y por eso es que necesitamos que las familias chilenas tengan alguna ayuda directa, y qué mejor que eliminando el IVA. Los sueldos siguen siendo los mismos, los chilenos no están teniendo más ingresos y los gastos son enormes para el mes a mes”.



“Por eso es que presentamos este proyecto de resolución y esperamos que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que dijo que iba a estar del lado de los más vulnerables, efectivamente lo haga y se comprometa con esta eliminación”, puntualizó.



Por su parte, la legisladora Carla Morales indicó que “esta es una medida que va en beneficio directo de nuestras familias. El incremento del pan, el combustible, la parafina y el gas ha afectado el bolsillo de los chilenos y necesitamos que se tomen medidas urgentes para ayudar a la clase trabajadora en esta crisis económicas”.