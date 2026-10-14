Dirección del Trabajo suspendió faenas por accidente minero fatal en comuna de Taltal

La Dirección Regional del Trabajo (DRT) suspendió labores mineras en el yacimiento El Aguilucho, comuna de Taltal. En este lugar un trabajador falleció hoy mientras realizaba labores de movimiento de tierra a bordo de un bulldozer.

El deceso ocurrió en la mañana de este miércoles cuando el trabajador J. L. R. V. (61 años), de la empresa de transportes Santa Elvira, conducía la máquina pesada. Desbarrancó desde una altura aproximada de 50 metros.

La empresa Santa Elvira presta servicios a la compañía minera Las Cenizas que extrae material en el yacimiento Rajo Aguilucho.

La decisión de la DRT abarca el sector donde se produjo el accidente y también toda operación con bulldozer.

Junto con una inspección en terreno, el equipo de la DRT solicitó información documental que será analizada para determinar posteriormente si hubo o no incumplimientos laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

La empresa minera había suspendido previamente la operación del yacimiento, a la espera de la autoridad.