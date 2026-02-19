Home Viajes "dónde comprar y jugar tcg: qué hacer en santiago para sumar carta..."

Dónde comprar y jugar TCG: qué hacer en Santiago para sumar cartas a tu mazo

Ya sea que busques cartas singles de Pokémon, armar estrategias en Magic: The Gathering o entrar al competitivo de One Piece. Conoce las mejores tiendas con mesas y ligas activas para disfrutar del hobby en la capital.

 

Benjamin Diaz
Si tienes tu mazo guardado, quieres abrir sobres sellados o buscas dónde empezar a jugar desde cero, la escena local tiene opciones de sobra.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para meterte de lleno en la cultura geek y tirar cartón con tu comunidad. Desde La Nación armamos una ruta directa con las cuatro mejores paradas para poner a prueba tus habilidades.

Un juego de mesa y un café

El Arcanista Specialty Coffee & Games

Si disfrutas abrir sobres, armar mazos y acompañado de un buen café y acompañado de un rico postre, esta es tu parada. Ubicado en Almte. Pastene 15 (locales 8 y 9), El Arcanista Specialty Coffee & Games es para ti.

Aquí el menú no solo tiene bebidas frías y calientes pensadas para mantenerte alerta en las partidas más extensas, sino que la verdadera carta fuerte está sobre el tapete. 

El local es el punto de encuentro ideal para duelos del TCG de Pokémon, Magic: The Gathering o Riftbound: League of Legends TCG.

Más que una simple tienda, el espacio respira comunidad. Si te preguntas qué hacer en Santiago para salir de la rutina y poner a prueba tu nivel, El Arcanista organiza constantemente ligas semanales y torneos nocturnos, perfecto para poner a prueba tu mazo. 

Qué hacer en Santiago si necesitas atraparlos a todos los Pokémon

Collector Center

Una de las tiendas más grandes de Pokémon en Chile, y basta con entrar para entender por qué. Ya sea que busques ir a la segura comprando cartas singles o prefieras la adrenalina de abrir producto sellado, este lugar tiene un catálogo que no falla.

En sus estanterías puedes encontrar desde las clásicas Elite Trainer Box hasta Booster Packs y blisters sueltos. Y como en este hobby cuidar las cartas es ley, tienen todo el arsenal necesario: carpetas, sleeves y figuras para completar tu colección. Aunque el foco principal es Pikachu y compañía, los jugadores de Magic: The Gathering también encuentran productos para sumar a su mazo.

Pero no todo es vitrineo. Si te preguntas qué hacer en Santiago un fin de semana y quieres poner a prueba tu estrategia, el local organiza ligas donde siempre tienes asegurado un lugar en la mesa para jugar.

Lo mejor es que cuentan con dos sucursales súper centrales: una en pleno Barrio Italia (Condell 1180) y otra a pasos del metro Los Leones (Nueva de Lyon 45, Local 18-B), ideales para armar un panorama completo por el sector.

Para los TCG de anime

Third Impact

Si lo tuyo es la cultura japonesa y geek, Third Impact es tu parada. Son especialistas en TCG y en “pilotear el EVA02”. Su sucursal, bautizada en honor a Evangelion, está ubicada en Antonio Varas, Tobalaba y Providencia.

Su fuerte son los tcg de anime sean de One Piece, Digimon, Dragon Ball Super, Hololive o Weiss Schwarz, este es tu lugar. El ambiente del local está pensado directamente para el jugador que disfruta la escena competitiva, organizando torneos donde realmente puedes poner a prueba tus habilidades.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para meterte de lleno en la escena de los juegos de cartas más orientales, darte una vuelta por alguna de sus sucursales es el panorama definitivo. 

Puedes visitarlos en su clásico espacio en Av. Antonio Varas 1412, y sus dos tiendas en pleno eje de Av. Providencia 2563, Local 12; y por Tobalaba Providencia 2594, Local 204.

Qué hacer en Santiago para una partida en Manquehue

Sidedeck

Si andas por el sector oriente y te pican las manos por abrir unos sobres, Sidedeck es tu parada segura. Están ubicados en Av. Manquehue Sur 520 (Local 115, Edificio Apufrente), y tienen la fórmula precisa para los que buscan un buen rato jugando cartas sin tantas complicaciones.

Con torneos y ligas todas las semanas pensados tanto para un nivel casual como competitivo. 

Además, la tienda está equipada con todo lo que necesitas para armar tu estrategia, ofreciendo desde producto sellado de Pokémon TCG y Magic The Gathering, hasta la venta de cartas singles de Pokémon por si te falta una en específico. También cuentan con productos de Riftbound y una buena variedad de accesorios TCG para proteger tu colección.

Por lo mismo, si te preguntas qué hacer en Santiago para ir a probar tu mazo nuevo, pasar el rato o simplemente conocer gente que comparta el mismo hobby, este es el lugar indicado.

Source Texto: La Nación / Foto: El Arcanista Specialty Coffee & Games
