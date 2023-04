Dos gremios de recolectores de basura llegan acuerdo con la Subdere por Bono Aseo

Dos gremios de recolectores de basura se reunieron este viernes con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para acusar la demora en la entrega del “Bono Aseo”, equivalente a $1.090.000 que se entrega a cada trabajador del rubro por parte del municipio.



La cita estuvo encabezada por la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Aseo Jardines y Rellenos Sanitarios Chile (Fenasinaj) y la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Recolección Aseo y Medio Ambiente Chile (Fensitrambich).



Aunque las organizaciones no descartaron un eventual paro antes del encuentro, Armando Soto, presidente de la Fenasinaj, indicó que llegaron a un acuerdo con la Subdere.



“Se hizo presente ‘Don Patricio’, quien es encargado de Subdere, y nos vino a aclarar que a la fecha se han traspasado los dineros a 232 municipios, por lo que están quedando solo 37. Eso nos deja un poco tranquilos”, explicó Soto.



Agregó que también “se acordó que el plazo para (entregar el dinero a) estos municipios que faltan, no exceda más allá próxima semana”.



El dirigente sindical sumó que “acabamos de sacar adelante un reglamento de la ley 21.445, que viene derechamente a mejorar las condiciones de los recolectores de basura. Y dentro de esa ley justamente, indica la necesidad de las empresas de mejorar las condiciones de higiene, seguridad, de tener buenos baños, descanso como corresponde, la ropa adecuada, que es una de las grandes problemáticas que se trataban”.



“Lo más importante, es que la próxima semana vamos a tener la posibilidad de trabajar con la Subdere para generar unas bases tipo. Y eso viene a, de una buena vez, a poner un poco de justicia con los trabajadores, manifestó.



De todas formas, el presidente de la Fenasinaj advirtió que si bien “hoy día esto se está resolviendo de buena manera”, subrayó que se mantendrán “en estado de alerta mientras no se transfiera hasta el último municipio”.



“Este bono va en una glosa, que va en el presupuesto de la nación cada año. Por lo tanto, tenemos que estar todos los años cateteando al Gobierno para que seamos primero incorporados en esa glosa, y no sufra ningún tipo de problemas nuestro bono”, complementó, detallando que el bono implica $19 mil millones para el Estado.



CRÍTICAS A LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR



Por su parte, Miguel Sánchez, presidente de Fensitrambich, acusó que hay municipios que están entregando el bono a trabajadores que no están relacionados al rubro y apuntó a la casa edilicia de Viña del Mar, encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti.



“Nosotros no estamos en contra de que los jardineros u otro tipo de trabajadores reciban un bono, pero no este, que ya lo hemos conseguido para nuestra gente, porque si no, se nos va a ir cada vez más abajo”, comenzó señalando.



“Están metiendo mucha gente que no corresponde. Ponemos el caso de Viña del Mar. Imposible que un municipio tenga 602 trabajadores beneficiarios de este bono, hacemos una denuncia pública de eso”, añadió.



Sánchez advirtió que “si permitimos que se siga vulnerando en ese sentido, vamos a bajar el nivel de beneficio rotundamente. Y no estamos dispuestos nosotros, hemos dado una lucha de años para mantener esto e irlo incrementando, y no permitimos que ciertos municipios utilicen, rompan de alguna forma la ley, para perjudicar al trabajador que representamos”.



Exigió “un nivel de fiscalización más firme de parte de la Subdere. Son ellos los llamados a fiscalizar y hacer seguimiento a quienes están recibiendo el bono. Que esto no se preste para un arreglo y un municipio entre un empresario, eso lo denunciaos claramente, y damos el ejemplo de Viña del Mar. Tienen ellos que dar una explicación de donde aparecen tantos trabajadores beneficiarios de este bono”.



Consultado si la situación ocurre en otros municipios, respondió que “estamos viendo distintas denuncias que nos están haciendo los compañeros, así que vamos a formalizar. Pero este (Viña del Mar) es el más escandaloso que tenemos”.



Acusó que “hay trabajadores que cuentan con un contrato que tiene siete u ocho situaciones específicas. Es conductor, barredor, jardinero, panadero, hace todas las cosas en el municipio, es multifuncional y eso no puede ser”.