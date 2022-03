DT de Universidad Católica se quejó del arbitraje ante Palestino: “Nos perjudicaron”

El arranque perfecto de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2022 se vio frenado por la derrota sufrida ante Palestino, en un partido que todavía sigue dando vuelta en la cabeza del técnico de los cruzados, Cristian Paulucci.

El argentino reconoció este jueves en conferencia de prensa que se sintió perjudicado por el arbitraje de Fernando Véjar y sus asistentes.

“El otro día simplemente dije que no hicimos un buen partido y que fuimos superados, pero ahora sí quiere hacer un párrafo parte y hablar de los árbitros, porque nos perjudicaron. Nos hacen el segundo gol de un lateral que no sé cómo pueden no haber visto los árbitros y la jueza de línea que era para nosotros. Sinceramente no me gusta hablar, porque no lo hice el otro día, pero ahora que estoy más calmo lo puedo hacer”, explicó el trasandino.

“En el penal de (Fernando) Zampedri la jueza de línea sólo está para ver si se adelanta el arquero. Cumple una sola función, y el arquero no tenía ningún pie sobre la línea. Y siguió, y si no le avisan del VAR nosotros erramos el penal”, añadió.

Además, agregó que “la mano que hace (Agustín) Farías es alevoso. Le pega en las dos manos, el árbitro lo ve y ni siquiera… no sé si le avisan del VAR o él no va a revisar nada. Entonces fuimos perjudicados. Pero insisto: eso no quita que no hayamos hecho un buen partido. Si somos pejudicados de esa manera es casi imposible ganar un juego”.

Ahora Paulucci y Universidad Católica se prepararán para visitar el domingo a Cobresal a las 20:30 horas en el estadio El Cobre, por la quinta fecha del certamen.