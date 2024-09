Eduardo Barril confiesa que sacerdote intentó abusar de él en su niñez: “Salí arrancando…”

El actor nacional, Eduardo Barril, sorprendió en una reciente entrevista, tras confesar una dura experiencia que vivió en la Iglesia católica, luego de que un sacerdote intentara abusar de él cuando era un niño.

En una conversación con Eduardo de la Iglesia en “Todo va a estar bien” (Vía X), el destacado intérprete y dramaturgo, de 83 años, en un momento recordó su deseo de convertirse en cura en su juventud.

“Quería ser cura y no fui cura, porque no me gustaron cosas que pasaban en la Iglesia”, comentó Barril.

En la misma línea, indicó que “yo creo que esas cosas han pasado siempre, a veces se publicitan más que otras, pero me alejé. Estamos hablando de los años 40 o 50”.

Por su parte, el animador le consultó: “¿Te quisieron abusar a ti personalmente u observaste algo?”, y el actor reveló que “no, a mí”.

En ese instante, de la Iglesia preguntó: “¿Un cura? ¿En el proceso de preparación?”, y Barril manifestó que “sí… y salí arrancando. Debo haber tenido unos 11 años, porque era sentable en las rodillas, claro, unos diez años”.

“Ahí quiero decir algo. Como en toda institución, uno no puede, por una cosa, ensuciar a todo. Ese fue un mal elemento que fue castigado, pero hay elementos magníficos en la Iglesia”, declaró.

Por último, respecto al abuso, contó que en su momento no denunció lo ocurrido. “Me lo guardé, pero mi viejo se enteró porque me vio la cara llorando y preguntó. Ahí, al hechor lo trasladaron de ciudad. A mí me da mucho rabia, porque enloda a la Iglesia católica”, sostuvo.