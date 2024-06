El duro descargo de Jorge Valdivia por rumores de infidelidad a Maite Orsini: “Me cansé de tanta mentira”

Jorge Valdivia alzó la voz durante este martes y realizó un duro descargo en sus redes sociales, tras volver a referirse a los rumores de una supuesta infidelidad a Maite Orsini con la escort Natthy Chilena, acusación que lanzó esta última hace algunos días.

Mediante una declaración compartida en su cuenta de X, el exfutbolista desmintió las especulaciones, y arremetió contra la prensa por la cobertura de la polémica.

“¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira! Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Natthy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo”, comenzó diciendo el “Mago”.

Asimismo, expresó: “Lo desmentí claramente y no se ha presentado prueba alguna, porque no existe. Pero aún así el tema sigue, pese al evidente daño a mi honra, a mi familia, y a mi trabajo”.

“Yo respeto mucho al periodismo chileno porque ha narrado lo más bonito de nuestra historia de fútbol, pero me parece que algunos del mundo de la farándula han actuado sin ética alguna dando tribuna a un hecho falso, que fue desmentido, y del cual nunca se han mostrado pruebas”, añadió.

En este sentido, mencionó que “he mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias”.

Por último, concluyó subrayando que “jamás le he sido infiel a Maite y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener”.