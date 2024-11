El “King” se pronuncia por su regreso a La Roja: “Todo cambia con Vidal”

Tras más de un año fuera, Arturo Vidal regresa a la selección chilena. Un día después de consagrarse campeón del torneo nacional con Colo Colo, el experimentado volante fue convocado por el técnico de La Roja, Ricardo Gareca, para los partidos ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026.

El “King” asistió la noche de este lunes a la Gala Crack 2024 de TNT Sports, instancia en la que fue consultado por su retorno al combinado nacional. “Bien, contento. Los muchachos siguen los mismos, solo que antes eran más chicos, pero bien”, manifestó de entrada.

En la misma línea, comentó que “se ve buen ambiente. Vi a mucha gente que los conozco hace 17 años que he estado ahí en la selección. El ambiente está bueno, así que muy feliz de haber vuelto”.

“Hablé con todos. Hubo muchas emociones. La gente que sigue trabajando, aparte del profe, están hace 20 o 30 años en la selección. Me conocen desde chico y ahora, cuando me vieron, fue una emoción muy linda. Ahora, a trabajar no más, a entrenar fuerte y tratar de sacar los seis puntos que vienen que son muy importantes”, añadió.

Además, se mostró optimista en torno a poder revertir el mal momento de Chile, que actualmente se ubica en el último lugar de la tabla. “Todo cambia con Vidal”, expresó.

Por otra parte, entre los diferentes invitados a la gala, estuvo presente el goleador de Universidad Católica, Fernando Zampedri, quien próximamente recibirá la nacionalización.

En este sentido, a Vidal le preguntaron en un momento si le gustaría ver al “Toro” en La Roja. “Claro que sí, si sigue metiendo tantos goles”, respondió inmediatamente el ex Barcelona, añadiendo que “faltan goles en la selección. Todo lo que sume es positivo”.