El romántico mensaje de Kaminski a Camila Andrade previo a su ingreso a “Gran Hermano”: “Te espero, mi amor”

Un especial mensaje compartió recientemente el animador Francisco Kaminski, que a través de sus redes sociales, escribió un romántico comentario dedicado a su pareja, Camila Andrade, previo al ingreso de esta última al reality de Chilevisión, “Gran Hermano”.

Concretamente, antes de viajar a Argentina, país en el que se grabará el programa, la ex Miss Chile realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde manifestó que “lo que no me mató, me fortaleció. La vida sigue y enfrento este desafío con la frente en alto y con mi verdad siempre por delante. Nos vemos en Gran Hermano este viernes. Un abrazo para todos”.

En este sentido, dicha publicación se llenó de diferentes comentarios, y uno de ellos precisamente fue de Kaminski, quien dejó un romántico mensaje de despedida.

“Dale con todo, amor mío. Ojalá la gente pueda darse la oportunidad de conocer la hermosa mujer que eres”, expresó el comunicador.

Asimismo, añadió que “¡Te amo y te admiro mucho! ¡Te espero, mi amor!”.

En tanto, Andrade reaccionó al mensaje del también locutor radial, y señaló que “¡Tu apoyo y tu amor lo son todo! Gracias por estar en todas conmigo. Te veo pronto, mi Fran. Te amo”.