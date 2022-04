Escobar dice que seguir en la U está “complicado”, pero avisa que dirigirá la práctica de este sábado

De un hilo quedó pendiendo el DT Santiago Escobar tras la caída de Universidad de Chile frente a Audax Italiano, en un compromiso pendiente de la undécima fecha del fútbol chileno.

Los azules otra vez volvieron a mostrar su peor cara, como ha sido la tónica en este certamen, y se inclinaron de manera inapelable por 2-0 en Valparaíso.

Se especuló con la inmediata renuncia del entrenador colombiano, pero una vez concluido el encuentro, Escobar indicó que no renunciará, aunque admitió que su continuidad es un tema delicado.

“Estos no los son espacios para conversar de este tema. Mañana (sábado) tenemos entrenamiento. Está complicado el tema, no lo puedo ocultar, mañana tenemos que estar al frente del grupo”, partió declarando en la conferencia de prensa.

Ante la pregunta de que su equipo no “tenía alma”, el cafetalero se defendió. “Yo creo que el primer tiempo no tuvimos el fútbol que queríamos, nos superó Audax Italiano, en cuanto al manejo de la pelota y la posesión. Tuvieron cuatro oportunidades claras de gol más el gol que les anulan. No generamos. No pasó del animo o la actitud. Pasó por el juego. Este equipo ha tenido compromiso, alma. Yo no creo que no tuvo alma. Este grupo se ha entregado“, explicó.

Pese a lo declarado por el adiestrador, estaría viviendo sus últimas horas en el cargo: la dirigencia habría decidido su salida y en las próximas horas se haría oficial.

A cargo del primer equipo quedaría el interino Sebastián Miranda, ex futbolista que actualmente trabaja en las inferiores del club.