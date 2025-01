Escritor Neil Gaiman niega acusaciones de agresión sexual: “Nunca he tenido relaciones no consensuadas” 

El escritor británico, Neil Gaiman, se pronunció a través de un comunicado, luego de ser acusado nuevamente por diferentes mujeres de presunta de agresión sexual.

Previamente, el año pasado, el autor de “The Sandman” fue apuntado por varias mujeres en el podcast “The Tortoise”, y recientemente se sumaron nuevas acusaciones, en una publicación de New York Magazine.

En total, son 12 las mujeres que denuncian al escritor, y aseguran que fueron sometidas a relaciones sexuales “duras y degradantes” no consentidas. Según consignó Emol, algunas de las supuestas víctimas trabajaban para Gaiman o eran sus fans, y al menos dos denunciaron los hechos en la Policía, y a la vez, trascendió que varias de ellas llegaron a acuerdos económicos con el escritor por las acusaciones.

Bajo este contexto, mediante un post publicado en su web, el cual tituló “Rompiendo el silencio”, Gaiman se defendió de los hechos relatados.

“Al leer esta última colección de relatos, hay momentos que reconozco a medias y momentos que no, descripciones de cosas que sucedieron junto a cosas que rotundamente no sucedieron”, manifestó de entrada.

En la misma línea, subrayó que “estoy lejos de ser una persona perfecta, pero nunca he tenido relaciones sexuales no consensuadas con nadie. Jamás”.

El escritor señaló que revisó los mensajes que en su momento intercambió con las mujeres con las que mantuvo relaciones, y afirmó que “parecían positivas y felices por ambos lados”.

No obstante, mencionó que “también me doy cuenta, al mirarlos, años después, de que podría y debería haberlo hecho mucho mejor. No estaba disponible emocionalmente y al mismo tiempo estaba disponible sexualmente, estaba centrado en mí mismo y no era tan reflexivo como podría o debería haber sido”.

A la vez, pese a admitir que “fue descuidado con los corazones y sentimientos de las personas”, lo cual lamenta “profundamente”, remarca que no cometió ningún tipo de abuso.

“Algunas de las horribles historias que ahora se cuentan simplemente nunca sucedieron, mientras que otras han sido tan distorsionadas de lo que realmente sucedió que no guardan relación con la realidad”, expresó.

Por su parte, precisó que estaba preparado “para asumir la responsabilidad de cualquier mala decisión”. Sin embargo, puntualizó que esto no quiere decir que asuma las acusaciones en su contra, concluyendo que “no puedo aceptar que me describan como alguien que no soy, y no puedo ni admitiré haber hecho cosas que no hice”.