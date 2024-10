“Ese fue un verdadero milagro”: Comparten alentadora actualización del estado de salud de Roberto Nicolini 

El pasado mes de septiembre, el recordado animador de “Pipiripao”, Roberto Nicolini, causó preocupación luego de sufrir un infarto, algo por lo que todavía se mantiene en recuperación.

Durante las últimas semanas, la esposa del actor, Luz Rivanera, ha ido entregando detalles en redes sociales sobre el estado de salud del comunicador, y recientemente, compartió una alentadora actualización.

Y es que Rivanera reveló que Nicolini está evolucionando favorablemente, y señaló que también se encuentra bien de ánimo.

“‘Estás enfermo y no puedes exponerte a emociones ni cansancios’, tuve que decirle a Roberto porque ya se siente bien -yo igual veo que se cansa- y quiere tener acceso a sus redes y al celular -hasta aquí lo acepta y entiende que tampoco puede recibir visitas-”, manifestó de entrada la pareja del intérprete.

En la misma línea, indicó que “me contestó que no estaba enfermo y que sí estuvo enfermo… que hablemos de eso en tiempo pasado”.

“Le recuerdo que enero fue un ACV y septiembre este infarto feroz, que técnicamente no lo mató porque Dios es grande”, añadió.

Asimismo, sostuvo que “se ríe y me dice ‘menos derecho tengo a quejarme de nada y estoy en recuperación, no enfermo. El foco ahora es hacer tratamientos, rehabilitar lo físico, recuperar, pero no hacerle propaganda a lo más penca y que ya pasó’”.

“Desde que sus riñones volvieron a funcionar a plena capacidad, es impresionante cómo se le siente y ve muchísimo mejor”, subrayó.

A la vez, mencionó que “ese fue un verdadero milagro. El infarto afectó a varios órganos que hubo que ir tratando y a todos los tratamientos respondió muy bien”.

Por último, Rivanera concluyó escribiendo que “admiro su capacidad de liderazgo hasta en esto. Nos da ánimos a los demás. Y nunca se ha quejado, ni en los peores momentos…a lo más decía ‘ya pasará’. Y como es disciplinado entiende que no visitas, no llamados, no redes sociales. Gracias por el cariño de tantos. Está dándolo todo”.